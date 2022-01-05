Arapgir’de gramaj ve hijyen denetimi

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Malatya’nın Arapgir Belediyesi zabıta ekipleri ekmek fırınlarına gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Arapgir Belediyesi zabıta ekipleri fırınların öncelikle temiz ve hijyen olmasına dikkat ederken, çalışanların ise maske ve eldiven takıp takmadığını denetledi.

Vatandaşların ekmek alırken gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri ve ekmek almalarını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerinin denetimlerini sürekli olarak gerçekleştireceği kaydedildi.

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