Doğanşehir’de dönüşümlü başkan yardımcılığı

O anlar kamerada! Bir anda iyileşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde dönüşümlü başkan yardımcılığı gereği Mustafa Birişik göreve başladı.

Doğanşehir Belediyesi’nde merhum belediye başkanı Vahap Küçük'ün başlattığı dönüşümlü başkan yardımcılığı görevi encümenler arasında yapılacaktı. Erkenek Belediye Meclis Üyesi ve Doğanşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Bekir Alpagut’un görev süresinin dolması üzerine görevinden ayrıldı. Yeni başkan yardımcısı ise Kurucaova belediye meclis üyesi olan Mustafa Birişik oldu.

Doğanşehir ilçesi 1979 Kurucaova doğumlu olan Birişik, 2002'de AK Parti'de siyasete başladı. Birişik evli ve dört çocuk babası.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.