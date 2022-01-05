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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2022’nin ilk toplantısını yaptı

İHA

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2022’nin ilk toplantısını yaptı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ocak ayı 1.oturum toplantısıyla 2022 yılı çalışmalarına başlarken, ilk toplantıda komisyon raporları ve teklifler görüşülerek karara bağlandı.
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda Meclis Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak 13 Aralık 2021 tarihli aralık ayı olağanüstü toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce yaptığı konuşmada, 2022 yılının tüm dünyaya sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ederken, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde yapılan hain saldırıda şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin’i beşinci ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiklerini ifade etti.
Toplantıda, Yeşilyurt Belediyesi'nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonu'nda yer alacak isimler gizli oylama neticesinde belirlendi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükmü gereğince yapılan seçim sonucunda, Ramazan Yakıcı, Vahap Murat, Ali Palancı, Murat Gümüş ve Halidun Gündüz Denetim Komisyonuna seçildi. Meclis Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, Denetim Komisyonu'na seçilen üyelere çalışmalarında başarılar diledi. Denetim Komisyonunda görevlendirilecek kişi ve gün sayısı ile çalışma ücretleri de görüşülerek karara bağlandı.
2022 yılındaki toplantılarını her ayın ilk haftasındaki Çarşamba günü saat 14:00’de yapılmasını kararlaştıran Yeşilyurt Belediye Meclisi, yeni yılda tatil yapmama kararı alırken, Meclis Üyelerine 2022 yılı içerisinde kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için huzur hakkı ödenmesi ile ilgili teklifte görüşülerek kabul edildi.
2022 yılında İller Bankası başta olmak üzere Toplu Konut İdaresi, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile bankalardan kullanılacak krediler ile yapılacak bütün iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi kabul edildi.
Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonun raporu doğrultusunda, Samanlı Mahallesi’nde Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan park alanına ‘Adafı’, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çırmıhtı Hıroğlu Mahallesi Lezzet Caddesine kazandırılan Tarihi Yeşilyurt Konaklarından birine Malatya’lı sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu ‘Halil İbrahim Kalaycıoğlu’ isminin verilmesi, bu konağın bulunduğu ‘Azapoğlu’ sokağın isminin ise ‘Yeşilçam Sokak’ olarak değiştirilmesine karar verildi.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Çilesiz Semt Pazarı ve yapımı devam eden Yeşiltepe Semt Pazarı'nın 10 yıllığına tahsisine yönelik iş ve işlemleri yürütmek amacıyla Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yetkilendirilmesine karar verilirken, Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün görev, çalışma usul ve esasları yönetmeliği ise okunduktan sonra kabul edildi.
Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki diğer maddeleri görüşmek üzere 6 Ocak 2022 Perşembe günü saat 14:00’de yeniden bir araya gelecek.

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