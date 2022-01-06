Rektör Kızılay, ÜNİDAP 5. dönem toplantısına katıldı

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Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında gerçekleştirilen “Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5. Dönem Toplantısı"na katıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın yanı sıra, Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Atatürk, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Erzurum Teknik, Elazığ Fırat, Hakkâri, Iğdır, Kars Kafkas, Tunceli Munzur, Muş Alparslan, Sivas Bilim ve Teknik, Sivas Cumhuriyet, Van Yüzüncü Yıl üniversitelerinin rektörleri iştirak etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, bölge üniversitelerinin genel durumu ele alındı. Ayrıca toplantıya katılan üniversite rektörlerinin konuya ilişkin görüş ve önerileri alınarak soruları cevaplandı.

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