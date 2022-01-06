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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güreş Şampiyonasında Akçadağ damgası

İHA

Güreş Şampiyonasında Akçadağ damgası

Malatya’da düzenlenen Liseler Arası B Gurubu Serbest Stil Güreş Şampiyonasında, Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Bahri Güreş Kursu sporcuları başarıları ile damga vurdu. Müsabakalarda, Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Bahri Güreş Kursu sporcuları, 1 birincilik ve 4’de üçüncülük elde ettiler.
Battalgazi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Malatya Liseler Arası B Gurubu Serbest Stil Güreş Şampiyonası çekişmeli geçti. Mücadele dolu güreş müsabakalarında yer yer nefesler tutuldu. Büyük heyecana sahne olan Malatya Liseler Arası B Gurubu Serbest Stil Güreş Şampiyonasında, Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Bahri Güreş Kursu sporcularından Abdulkadir Metin 48 kiloda birinci, 4145 kiloda Ali Ensar Demir, 71 kiloda Hasan Bedirhan Vural, 51 kiloda Fatih Yatık ve 80 kiloda Mert Yegin üçüncü oldu.
Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Mehmet Pektaş, Malatya Liseler Arası B Gurubu Serbest Stil Güreş Müsabakaları ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Bahri Güreş Kursu ve Şeker Spor Kulübü’ne desteklerinden dolayı teşekkür ederek, dereceye giren genç güreşçileri tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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