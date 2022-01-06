Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde meydana gelen yangında zarar gören ailenin ihtiyaçları karşılanacak.

Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesi Karşıyaka Sokak’ta çıkan yangında evi kullanılamayacak duruma gelen ve maddi zarara uğrayan vatandaş Abuzer Özkan’ı ziyaret ederek yeni yapılan evinde incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, ailenin ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Sürgü Mahallesi Muhtarı Tamer Aktaş ve evi yangında zarar gören Abuzer Özkan’dan konu ile alakalı bilgi alan Kaymakam Kılıç, ailenin ihtiyaçları hakkında ilgili kurum amirlerine talimatta bulunarak, çıkan yangından dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Abuzer Özkan’ın evinde geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında evi kullanılamayacak duruma gelmişti.

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