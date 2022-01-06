Malatya emniyetine 12 ekip aracı takviyesi

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Malatya emniyetinin farklı birimlere tahsis edilen araçlar hizmete sunuldu.

Malatya güvenliği ve asayişinin temininde vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek ve ekip filosunu güçlendirmek amacıyla Malatya Emniyet Müdürlüğü envanterine 12 yeni ekip aracı kazandırıldı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in hazır bulunduğu tören ile farklı birimlere tahsis edilen araçlar hizmete sunuldu.

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