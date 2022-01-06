Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, örgütsel doküman ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-06 16:00:41



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