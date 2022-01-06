Donmak üzere olan yavru köpeği MASKİ personelleri kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Donmak üzere olan yavru köpeği MASKİ personelleri kurtardı

İHA

Donmak üzere olan yavru köpeği MASKİ personelleri kurtardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü personeli 3 arkadaş, yolda donmak üzereyken buldukları yavru köpeğe yardım elini uzattı.
MASKİ personeli Mehmet Emekliel, Yaşar Şenses ve Yüksel Hasar isimli mesai arkadaşları işe gitmek üzere servis beklerken yol kenarında bir köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Yavru hayvanın nefes alıp verdiğini gören arkadaşlar, hayvanı da yanlarına alarak iş yerine götürdü. Yavru köpeği sarıp sarmalayan arkadaşlar, süt vererek, karton kutudan yaptıkları barınağın içerisine koydu. İşçiler sıcak ortamda kendine gelmeye başlayan hayvana süt vererek karnını doyurdu.
MASKİ Personeli Mehmet Emekliel, birkaç gün daha hayvanı misafir edeceklerini belirterek, "Yavru köpeği servis beklerken fark ettik. Hiç hareket etmiyordu ama nefes alıp verdiğini gördük. Hemen atkılarımızla köpeği sardık. Kuruma götürerek, hayvanı ısıtmaya çalıştık. Karton kutudan barınak oluşturduk. Halı parçasını kutunun altına yerleştirdik. Son derece sıcak bir ortam oluşturduk. Yavru köpek kendine geldi. Birkaç gün daha burada bakacağız" dedi.
"Fındık" ismi verilen yavru köpeğin, birkaç gün daha MASKİ’de bakıldıktan sonra ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na gönderileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Malatya TSO üyelerinin talepleri Bakan Nebati’ye sunuldu
YEREL HABERLER Malatya TSO üyelerinin talepleri Bakan Nebati’ye ...
Battalgazi’nin torunları trambüste Sarıkamış şehitlerini andı
YEREL HABERLER Battalgazi’nin torunları trambüste Sarıkamış ...
Başkan Adayı Eroğlu zanaatlarları oy kullanmaya davet etti
YEREL HABERLER Başkan Adayı Eroğlu zanaatlarları oy kullanmaya davet ...
Doğanşehir Belediye Meclisi'nde seçim
YEREL HABERLER Doğanşehir Belediye Meclisi'nde seçim
Malatya emniyetine 12 ekip aracı takviyesi
YEREL HABERLER Malatya emniyetine 12 ekip aracı takviyesi
Malatya’da öğrencilere yardımcı kaynak kitap
YEREL HABERLER Malatya’da öğrencilere yardımcı kaynak kitap
Adil Gevrek korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Adil Gevrek korona virüse yakalandı
Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, koronavirüse ...
Yeni Malatyaspor'da Adem ve Sadık, Trabzon maçından umutlu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Adem ve Sadık, Trabzon maçından ...
Yangında zarar gören ailenin ihtiyaçları karşılanacak
YEREL HABERLER Yangında zarar gören ailenin ihtiyaçları karşılanacak
Kansorejen madde içermeyen oyuncaklar büyük ilgi görüyor Hobi olarak başladığı oyuncak yapımında şimdi siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Kansorejen madde içermeyen oyuncaklar büyük ilgi ...
Güreş Şampiyonasında Akçadağ damgası
YEREL HABERLER Güreş Şampiyonasında Akçadağ damgası
Rektör Kızılay, ÜNİDAP 5. dönem toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Kızılay, ÜNİDAP 5. dönem toplantısına katıldı
Malatya’da ev yangını: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da ev yangını: 1 yaralı
Tütün üreticilerinden yürürlüğe giren yeni yasada düzenleme talebi
YEREL HABERLER Tütün üreticilerinden yürürlüğe giren yeni yasada ...
Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu (2)
YEREL HABERLER Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da ...
Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu (2)
YEREL HABERLER Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da ...
Tartıştığı kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı kadını boğarak öldüren katil zanlısı ...
Bilal Erdoğan, Malatya´da
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan, Malatya´da
Bilal Erdoğan, Malatya´da
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan, Malatya´da
Bilal Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e tepki "Orta Çağ karanlığı dedikleri, kendi karanlıkları”
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e tepki "Orta Çağ ...
35 metre genişliğindeki yeni bulvara sürücülerden tam puan Malatya Büyükşehir, yeni bulvar yolunda çalışmaları yoğunlaştırdı
YEREL HABERLER 35 metre genişliğindeki yeni bulvara sürücülerden tam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.