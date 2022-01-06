Donmak üzere olan yavru köpeği MASKİ personelleri kurtardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü personeli 3 arkadaş, yolda donmak üzereyken buldukları yavru köpeğe yardım elini uzattı.

MASKİ personeli Mehmet Emekliel, Yaşar Şenses ve Yüksel Hasar isimli mesai arkadaşları işe gitmek üzere servis beklerken yol kenarında bir köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Yavru hayvanın nefes alıp verdiğini gören arkadaşlar, hayvanı da yanlarına alarak iş yerine götürdü. Yavru köpeği sarıp sarmalayan arkadaşlar, süt vererek, karton kutudan yaptıkları barınağın içerisine koydu. İşçiler sıcak ortamda kendine gelmeye başlayan hayvana süt vererek karnını doyurdu.

MASKİ Personeli Mehmet Emekliel, birkaç gün daha hayvanı misafir edeceklerini belirterek, "Yavru köpeği servis beklerken fark ettik. Hiç hareket etmiyordu ama nefes alıp verdiğini gördük. Hemen atkılarımızla köpeği sardık. Kuruma götürerek, hayvanı ısıtmaya çalıştık. Karton kutudan barınak oluşturduk. Halı parçasını kutunun altına yerleştirdik. Son derece sıcak bir ortam oluşturduk. Yavru köpek kendine geldi. Birkaç gün daha burada bakacağız" dedi.

"Fındık" ismi verilen yavru köpeğin, birkaç gün daha MASKİ’de bakıldıktan sonra ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na gönderileceği öğrenildi.

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