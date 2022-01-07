Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet kullanımı için eğitim

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Şeker Fabrikasında çalışan 250 personele “güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık” konularında seminer düzenlendi.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla polis tarafından oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Şeker Fabrikasında çalışan 250 işçiye yönelik “güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık” semineri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.