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Çınar, temizlik işleri yetkilileriyle bir araya geldi “Hedefimiz, temiz ve düzenli ilçe imajımızı koruyup, güçlendirmektir”

İHA

Çınar, temizlik işleri yetkilileriyle bir araya geldi “Hedefimiz, temiz ve düzenli ilçe imajımızı koruyup, güçlendirmektir”

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyetleri ve 2022 yılı hedeflerini içeren sunum toplantısına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin bütün yaşam alanlarının temiz, düzenli, sağlıklı ve güzel şartlara sahip olabilmesi için 724 mesai yapan temizlik ekiplerimizin özverisi ve gayretini her daim takdirle karşılıyoruz” dedi.
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen sunum toplantısında; Temizlik İşler Müdürlüğünün kadrosu, işleyişi, ilçe genelinde ki faaliyetleri, teknik ekipmanı, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra 2022 yılında yapacakları hizmetler hakkında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a görsel sunum destekli bilgiler aktarıldı.
Yeşilyurt Belediyesinin tüm birimlerinde aktif, üretken ve dinamik bir çalışma anlayışının hâkim olduğunu ifade eden Mehmet Çınar, kurumsal bir anlayışla yönetilen Temizlik İşler Müdürlüğünün etkin ve kararlı hizmetleri neticesinde Yeşilyurt’un temiz ve düzenli ilçe imajının her geçen gün daha fazla güçlendiğini söyledi.
Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarının sağlıklı, konforlu, düzenli ve modern bir çehreye sahip olabilmesi için Temizlik İşler Müdürlüğünün çok önemli hizmetleri hayata geçirdiğini ifade eden Çınar, “ Bizim tek bir gayemiz var o da tarihiyle, kültürüyle, tabiat zenginlikleriyle, misafirperver insanlarıyla Anadolu medeniyetinin tüm güzelliklerinin bir arada toplandığı güzel ilçemize yakışan hizmetleri üretmektir. Özellikle Yeşilyurt’umuzun tüm cadde, sokak ve mahallelerinin günün her saatinde temiz, düzenli ve sağlıklı bir ortama sahip olabilmesi içinde temizlik hizmetlerine farklı bir önem veriyoruz. Çünkü sağlık her şeyin başıdır. Sağlıklı ve güzel ortamların olmadığı yerde hangi yatırımı yaparsanız yapın onun kıymeti ve değeri olmaz. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ve son zamanlarda farklı varyantların yayılması neticesinde; kendi bölgemizdeki temizlik çalışmalarımızın boyutunu daha da genişlettik. Temizlik İşler Müdürlüğümüzün gerek kendi binasında hizmet vermesi gerekse de güçlü ve modern iş makinalarına sahip olması ve bununla birlikte alanında deneyimli ekiplerin kontrolünde başarıyla yönetilmesi, temizlik hizmetlerinde belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızı sağlamıştır. 386 personelimiz ve modern iş makinalarımız sayesinde ilçemizin dört bir tarafına güzel hizmetler ulaştırıyoruz. İşini özveriyle ve fedakarlıkla yapan temizlik personellerimiz, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar ilçemizin imajına ve marka değerine değer katacak hizmetlerine aralıksız devam ediyorlar. Çöpleri toplayan ekiplerimizden sokaklarımızı baştan aşağıya temizleyen ekiplerimize, iş makinalarımızı kullanan şoförlerimizden gerek araçların gerekse de konteynırlarımızın bakım ve onarımlarını yapan tüm personelimizin çabasını takdirle karşılıyoruz. Yeşilyurt, temizlik hizmetlerinde de marka ve örnek bir ilçe olmayı başarmıştır, yeni destekler ve yatırımlarımızla bu başarılarımızı kalıcı hale getirmek için de desteklerimizi artıracağız. 2022 yılında da hizmetlerimizi artırarak, hep birlikte şehrimize ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim kazalardan, belalardan hepimizi korusun, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Daha nice güzel hizmetleri yapmayı da bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.
Yerel yönetimlerin hizmet alanlarında temizlik faaliyetlerinin önemli bir yer kapladığını hatırlatan Çınar, “ Temizlik hizmetleri yerel yönetimlerin eli, ayağı, koludur, çünkü bu birimlerde çalışan personellerimiz vatandaşlarımızla günün her saatinde karşı karşıyadır. Belediyemizi sahada temsil eden ekiplerin başında temizlik personelleri gelmektedir. Personellerimizin giyimi, temizliği, hareketi, davranışı, konuşması ve sahadaki gayreti, belediyemizin vizyonu ve misyonunun sahaya yansımasıdır. İlçemizin dört bir tarafında yaşayan hemşehrilerimizle aramızdaki gönül köprülerimizin sağlam ve kalıcı hale gelmesinde saha personellerimizin büyük katkısı vardır. Personellerimiz sadece çöpleri almıyor sadece sokakları temizlemiyor aynı zamanda vatandaşlarımızla belediye arasındaki sağlam ve güzel iletişimin daha da güçlü hale gelmesini sağlıyor. İşini layıkıyla yerine getirip, temizlik hizmetlerimizin başarıyla gerçeğe dönüşmesinde emek ve çaba sarf eden tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii ki belediyemizin tüm hizmetlerinde olduğu gibi temizlik hizmetlerinde ki başarılarımızı kalıcı hale getirmek ve geliştirmek içinde dünden daha fazla çalışıp, yarınlarımızın bugünlerimizden daha güzel olması için çaba harcamalıyız. Belediye olarak sonuç odaklı, başarıya endeksli bir anlayışla hizmetlerimize yön veriyoruz, kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Eğer kendimizi geliştirmez ve yenilemezsek dün yaptığımız güzel çalışmaların bir anlamı kalmaz. Bizler her alanda araştırma içerisindeyiz, kentimize ve bölgemize değer katacak her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Her yeni gün bizim başarılarımıza bir yenisini daha ekleyeceğimiz bir gün olması gerekiyor. Gidecek daha çok yolumuz alacak daha çok mesafemiz var. Kendi içimizde sürekli istişare halindeyiz, bu tür toplantılarla da yapılması gereken ne varsa, atılması gereken hangi adım varsa onu yerine getirip hizmetlerimizde ki kalite standartını artırmaktayız. Biz vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmakla mükellefiz, çok çalışacağız, durmak asla yok, tüm engelleri teker teker aşıp ilçemizin imajına ve marka değerine katkı sunacak tüm hizmetleri hep birlikte yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizler büyük bir aileyiz, bu ailede saygı var, sevgi var, kardeşlik var ve bu güzel ortamda doğal olarak hizmetlerimize yansıyor. Milletimize hizmet yolunda birlikte yol yürüdüğümüz Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve değerli mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

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