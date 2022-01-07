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FETÖ'nün Zirve Yayınevi kumpası davasında karar

İHA

Malatya'da 14 yıl önce biri Alman olmak üzere 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi Cinayeti ile ilgili FETÖ'nün iftira, hürriyetten yoksun kılma ve örgüt adına suç işleme suçlarından yargılanan 4 sanık hakkında hapis cezası kararı çıktı.

FETÖ'nün Zirve Yayınevi kumpası davasında karar

Malatya’da 14 yıl önce biri Alman olmak üzere 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi Cinayeti ile ilgili FETÖ’nün iftira, hürriyetten yoksun kılma ve örgüt adına suç işleme suçlarından yargılanan 4 sanık hakkında hapis cezası kararı çıktı.
18 Nisan 2007 tarihinde Malatya’da faaliyette bulunan Zirve Yayınevine giren 5 gencin burada çalışan 1’i Alman 3 misyoneri öldürmesi olayının ardından birçok TSK mensubunun soruşturma dosyasına dahil edilerek olayın başka yönlere çekildiği daha sonraki yargılamalarda ortaya çıktı. Fethullahçı Terör Örgütü tarafından örgütünün nihai amacı ve hedefi doğrultusunda cinayet olayı ile ilgisi olmayan ve büyük çoğunluğu jandarma personeli olan 13 kişinin sahte ihbar mektupları ile yayınevin cinayetine dahil edildiği ortaya çıkınca 10 sanık hakkında yargılama başlatıldı.
Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen kumpas davasında o dönem Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Malatya eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mehmet Ülger, Malatya eski İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Haydar Yeşil, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ruhi Abat, astsubay ve Uzman çavuşlar olmak üzere toplam 13 mağdur yer alıyor.
Davanın karar duruşmasında FETÖ’nün mahrem sorumlusu eski öğretmen Özgür Birdal hazır bulunurken, tutuklu sanık ve örgütün gizli tanık olarak kullandığı İlker Çınar Aydın cezaevinde, başka bir FETÖ davasında tutuklu bulunan mahrem sorumlu ve eski öğretmen Nihat Keskin Silivri Cezaevinden, eski uzman çavuş Adnan Dinçer Denizli Adliyesinden, eski öğretmen Mehmet Ali Badak ise Eskişehir Adliyesinden SEGBİS üzerinden katıldı.
Davada yargılanan FETÖ’nün TSK sorumlusu ve örgütün yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Hamdullah Bayram Öztürk ile sözde teknik işlerden sorumlu yardımcısı ‘Metin’ kod isimli Rıdvan Akovalı, yine sözde Jandarma Genel Komutanlığı sorumlusu ‘Atilla’ kod adlı Suat Yiğit ile Deniz Civelek ve Nihat Özçelik ise yurtdışında firar olarak aranıyor.
Duruşmada tutuklu sanıklar haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatlarını isterken, Mahkeme heyeti, Zirve Yayınevi davasında gizli tanık olarak kullanılan İlker Çınar’a iftira suçundan 3 yıl 4 ay, hürriyeti yoksun kılma suçundan 6 yıl 8 ay ve FETÖ örgütü adına suç ileme suçundan da 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Örgütün jandarma mahrem sorumlusu ve eski öğretmenler Özgür Birsel, Mehmet Ali Badak ve Örgüt mensubu eski uzman çavuş Adnan Dinçer’e ise iftira suçundan 2’şer yıl 9’ar ay, 10’ar gün, Hürriyeti yoksun kılma suçundan da 6’şar yıl 8’er ay olmak üzere toplam 11’er yıl 5’er ay hapis cezası verildi.
Mahkeme, halen hakkında FETÖ suçundan yargılaması devam eden Nihat Keskin’in dosyasını ise ayırdı. Verilen kararda sanık İlker Çınar’ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

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