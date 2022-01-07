Çınar, engelli gencin akülü araç talebine kayıtsız kalmadı “Engelli Ahmet Karakuş’u örnek mücadelesinde yalnız bırakmadık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar, engelli gencin akülü araç talebine kayıtsız kalmadı “Engelli Ahmet Karakuş’u örnek mücadelesinde yalnız bırakmadık”

İHA

Çınar, engelli gencin akülü araç talebine kayıtsız kalmadı “Engelli Ahmet Karakuş’u örnek mücadelesinde yalnız bırakmadık”

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, büyük bir gayret ve çabayla okul hayatını aksatmadan sürdürüp örnek bir mücadele veren engelli Ahmet Karakuş’u ikamet ettiği Atatürk Mahallesindeki evinde ziyaret ederek, talep ettiği akülü aracını teslim etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Yeşilyurt Belediye Meclis üyeleri ve Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanlığını yürüten Atatürk Mahalle Muhtarı Salman Şahbaz ile birlikte engelli Ahmet Karakuş ve ailesini evinde ziyaret etti.
Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne hayırseverler tarafından bağışlanan akülü engelli aracını Ahmet Karakuş’a hediye eden Çınar, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıp, sağlık ve huzur içerisinde yaşayacakları imkanları sunmanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını söyledi.
Engelli vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesine ayrıcalık gösterdiklerini ifade eden Çınar, “ Cumhurbaşkanımızın üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğu gönül belediyeciliği hizmetlerini ilçemizde layıkıyla yerine getirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. İlçemizde bir taraftan alt ve üst yapı yatırımları, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel gibi alanlarda aktif ve dinamik bir çalışma anlayışıyla çalışırken diğer taraftan hemşehrilerimizin gönlüne ve kalbine dokunacak hizmetlerde bulunmayı ihmal etmiyoruz. Toplumsal hayatımızda yeri ve konumları çok özel olan engelli bireylerimizin yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkarılması için verdiğimiz desteklere bugün bir yenisini daha ekledik. Atatürk Mahallemizde ailesiyle birlikte yaşayan doğuştan engelli kardeşimiz Ahmet Karakuş’un akülü araç isteğinden haberdar olur olmaz hemen Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne gerekli talimatları verdik. Yaşadığı zorluklara rağmen hayattan kopmayan ve eğitim hayatını başarıyla sürdüren Ahmet kardeşimizi bu örnek mücadelesinde yalnız bırakmamak ve yanında olduğumuzu göstermek içinde talep ettiği akülü aracını kendisine teslim ettik, hayırlı uğurlu olsun. Rabbim sağlık ve güzellikler içerisinde kullanmasını nasip etsin. Bizleri çok güzel bir ortamda misafir eden, hoş sohbetleriyle gönül dünyamızı aydınlatan Karakuş ailesinin tüm fertlerine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim gönüllerine göre versin, birlikteliklerini daim etsin, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat nasip etsin. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız, elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Ziyaretimiz sırasında büyük bir gayretle eğitim hayatını aksatmadan sürdüren ve örnek bir mücadele veren Ahmet kardeşimizin tablet ihtiyacı olduğunu da öğrendik, bu talebini de en kısa sürede yerine getireceğiz. Gösterdiği gayret ve çabadan dolayı her türlü takdiri hak eden Ahmet kardeşimizin okuldan ve sosyal hayattan uzak kalmadan güzel ve sağlıklı bir hayat yaşaması için ne gerekiyorsa yerine getireceğiz. Unutmayalım ki hepimiz her an potansiyel bir engelli adayıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Akülü aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Karakuş ile babası Cengiz Karakuş ise yapılan ziyaretten ve akülü araç hediyesinden dolayı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.
Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı, Atatürk Mahalle Muhtarı Salman Şahbaz’da, mahallelerinde ikamet eden Karakuş ailesiyle yakından ilgilenip, akülü araç hediyesinde bulunan Belediye Başkanı Çınar’ın sosyal yardımlar konusunda gösterdiği duyarlılık ve hassasiyeti takdirle karşıladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Zirve Yayınevi' soruşturmasının 'kumpas' davasında 4 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER 'Zirve Yayınevi' soruşturmasının 'kumpas' davasında 4 ...
FETÖ'nün Zirve Yayınevi kumpası davasında karar
YEREL HABERLER FETÖ'nün Zirve Yayınevi kumpası davasında karar
Malatya’da iki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya’da iki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sarıkamış şehitleri Battalgazi’de anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri Battalgazi’de anıldı
Çınar, temizlik işleri yetkilileriyle bir araya geldi “Hedefimiz, temiz ve düzenli ilçe imajımızı koruyup, güçlendirmektir”
YEREL HABERLER Çınar, temizlik işleri yetkilileriyle bir araya ...
Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet kullanımı için eğitim
YEREL HABERLER Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet ...
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını ...
BELSOS Personellerine yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER BELSOS Personellerine yangın eğitimi verildi
Ekonomik durumu iyi olmayanların kapısı Hayır Çarşısı Gürkan, 70 bin vatandaşımız Vahap Küçük Hayır Çarşısı’ndan ihtiyaçlarını karşıladı
YEREL HABERLER Ekonomik durumu iyi olmayanların kapısı Hayır ...
Donmak üzere olan yavru köpeği MASKİ personelleri kurtardı
YEREL HABERLER Donmak üzere olan yavru köpeği MASKİ personelleri ...
Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Malatya TSO üyelerinin talepleri Bakan Nebati’ye sunuldu
YEREL HABERLER Malatya TSO üyelerinin talepleri Bakan Nebati’ye ...
Battalgazi’nin torunları trambüste Sarıkamış şehitlerini andı
YEREL HABERLER Battalgazi’nin torunları trambüste Sarıkamış ...
Başkan Adayı Eroğlu zanaatlarları oy kullanmaya davet etti
YEREL HABERLER Başkan Adayı Eroğlu zanaatlarları oy kullanmaya davet ...
Doğanşehir Belediye Meclisi'nde seçim
YEREL HABERLER Doğanşehir Belediye Meclisi'nde seçim
Malatya emniyetine 12 ekip aracı takviyesi
YEREL HABERLER Malatya emniyetine 12 ekip aracı takviyesi
Malatya’da öğrencilere yardımcı kaynak kitap
YEREL HABERLER Malatya’da öğrencilere yardımcı kaynak kitap
Adil Gevrek korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Adil Gevrek korona virüse yakalandı
Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, koronavirüse ...
Yeni Malatyaspor'da Adem ve Sadık, Trabzon maçından umutlu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Adem ve Sadık, Trabzon maçından ...
Yangında zarar gören ailenin ihtiyaçları karşılanacak
YEREL HABERLER Yangında zarar gören ailenin ihtiyaçları karşılanacak
Kansorejen madde içermeyen oyuncaklar büyük ilgi görüyor Hobi olarak başladığı oyuncak yapımında şimdi siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Kansorejen madde içermeyen oyuncaklar büyük ilgi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.