Çınar, engelli gencin akülü araç talebine kayıtsız kalmadı “Engelli Ahmet Karakuş’u örnek mücadelesinde yalnız bırakmadık”

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, büyük bir gayret ve çabayla okul hayatını aksatmadan sürdürüp örnek bir mücadele veren engelli Ahmet Karakuş’u ikamet ettiği Atatürk Mahallesindeki evinde ziyaret ederek, talep ettiği akülü aracını teslim etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Yeşilyurt Belediye Meclis üyeleri ve Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanlığını yürüten Atatürk Mahalle Muhtarı Salman Şahbaz ile birlikte engelli Ahmet Karakuş ve ailesini evinde ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne hayırseverler tarafından bağışlanan akülü engelli aracını Ahmet Karakuş’a hediye eden Çınar, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıp, sağlık ve huzur içerisinde yaşayacakları imkanları sunmanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Engelli vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesine ayrıcalık gösterdiklerini ifade eden Çınar, “ Cumhurbaşkanımızın üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğu gönül belediyeciliği hizmetlerini ilçemizde layıkıyla yerine getirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. İlçemizde bir taraftan alt ve üst yapı yatırımları, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel gibi alanlarda aktif ve dinamik bir çalışma anlayışıyla çalışırken diğer taraftan hemşehrilerimizin gönlüne ve kalbine dokunacak hizmetlerde bulunmayı ihmal etmiyoruz. Toplumsal hayatımızda yeri ve konumları çok özel olan engelli bireylerimizin yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkarılması için verdiğimiz desteklere bugün bir yenisini daha ekledik. Atatürk Mahallemizde ailesiyle birlikte yaşayan doğuştan engelli kardeşimiz Ahmet Karakuş’un akülü araç isteğinden haberdar olur olmaz hemen Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne gerekli talimatları verdik. Yaşadığı zorluklara rağmen hayattan kopmayan ve eğitim hayatını başarıyla sürdüren Ahmet kardeşimizi bu örnek mücadelesinde yalnız bırakmamak ve yanında olduğumuzu göstermek içinde talep ettiği akülü aracını kendisine teslim ettik, hayırlı uğurlu olsun. Rabbim sağlık ve güzellikler içerisinde kullanmasını nasip etsin. Bizleri çok güzel bir ortamda misafir eden, hoş sohbetleriyle gönül dünyamızı aydınlatan Karakuş ailesinin tüm fertlerine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim gönüllerine göre versin, birlikteliklerini daim etsin, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat nasip etsin. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız, elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Ziyaretimiz sırasında büyük bir gayretle eğitim hayatını aksatmadan sürdüren ve örnek bir mücadele veren Ahmet kardeşimizin tablet ihtiyacı olduğunu da öğrendik, bu talebini de en kısa sürede yerine getireceğiz. Gösterdiği gayret ve çabadan dolayı her türlü takdiri hak eden Ahmet kardeşimizin okuldan ve sosyal hayattan uzak kalmadan güzel ve sağlıklı bir hayat yaşaması için ne gerekiyorsa yerine getireceğiz. Unutmayalım ki hepimiz her an potansiyel bir engelli adayıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Akülü aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Karakuş ile babası Cengiz Karakuş ise yapılan ziyaretten ve akülü araç hediyesinden dolayı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı, Atatürk Mahalle Muhtarı Salman Şahbaz’da, mahallelerinde ikamet eden Karakuş ailesiyle yakından ilgilenip, akülü araç hediyesinde bulunan Belediye Başkanı Çınar’ın sosyal yardımlar konusunda gösterdiği duyarlılık ve hassasiyeti takdirle karşıladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.