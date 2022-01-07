Başkan Gürkan Yeni Devlet Hastanesi inşaatında inceleme yaptı Gürkan: “Yeni Devlet Hastanesi Malatya için önemli görevler ifa edecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan Yeni Devlet Hastanesi inşaatında inceleme yaptı Gürkan: “Yeni Devlet Hastanesi Malatya için önemli görevler ifa edecek”

İHA

Başkan Gürkan Yeni Devlet Hastanesi inşaatında inceleme yaptı Gürkan: “Yeni Devlet Hastanesi Malatya için önemli görevler ifa edecek”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesinde bulunan Yeni Devlet Hastanesi inşaat sahasında çalışmaları inceleyerek yetkililerden gelişmeler hakkında bilgiler aldı.
Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde özellikle Malatya’da Battalgazi bölgesi için yeni bir hastane yapılması gerektiğini vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan girişimler neticesinde inşaat çalışmalarına başlanılan ve hizmete alınma sürecine gelen Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Malatya için önemli bir yatırım olan 363 hasta yatağı kapasiteli, 85 adet poliklinik, 7 adet acil poliklinik ve 12 ameliyat salonu ile çağın teknolojik imkânlarının yer alacağı yeni devlet hastanesindeki çalışmalarda sona gelindi. Ocak ayı içerisinde geçici kabulü için çalışmaların yapılacağı hastanenin Şubat ayı içerisinde hizmete alınması planlanıyor. Hastane inşaatının son durumuyla ilgili bilgiler veren Şantiye Şefi Çağatay Karaoğlu, “Hastanemiz şu anda geçici kabule hazır durumda. Hareketli mobilyalarımızın montajları devam ediyor. Mekanik testlerimizin çalışmaları, elektrik testlerimizde son aşamaya geldik. Hastanemizin çevre düzenlemesini tamamladık. Bir veya iki hafta içerisinde kalan eksiklerimizi tamamlayarak Ocak ayının 20’si veya 30’u gibi geçici kabul ekibiyle beraber kabule gireceğimizi planlıyoruz. Şubat ayının birinci veya ikinci haftasında kabulümüzün tamamlanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Yeni devlet hastanesinin Malatya için önemli görevler ifa edeceğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Bölgede yeni bir devlet hastanesi yapılması gerekiyordu. Bu konuda özellikle Battalgazi Belediye Başkanı olduğumuz dönem içerisinde hastanenin yapılması noktasında TOKİ’den tekrar Sağlık Bakanlığına devri noktasında ve devrin gerçekleştirilmesinin ardından proje yapılması noktasında 300 yataklı hastane görünse bile odaların dizaynı itibariyle yatak sayılarının iki yatak haline getirilmesiyle birlikte hastanemizin kapasitesi müşahede, yoğun bakım üniteleri ve diğer odalarıyla birlikte yaklaşık 700’e çıkarılabilecek. Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah memleketimize hizmet etme noktasında ve sağlıklı bir toplum oluşturulması noktasında hastanemiz önemli bir görevi ifa edecektir. Hastanemiz bölge açısından, diğer hastanelerimizin yükünü alması noktasında ve içerisinden geçtiğimiz pandemi sürecinde kapasitenin artırılması noktasında Malatya’ya can simidi gibi olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
Hastanede son aşamaya gelindiğini ve binanın Sağlık Bakanlığı’na geçici kabulünün önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini belirten Gürkan, “İnceleme sonrasında geçici kabulü yapıldıktan sonraki süreç içerisinde kabulü yapılıp hastanemizin hizmete açılışı gerçekleştirilecek. Fiziki anlamda hastanemizin fiziki ihtiyaçları ve bütün ikmal inşaat çalışmaları bitmiş, iç dizayn düzenlemelerine geçilmiş ve son aşamaya gelinmiş. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza, Sağlık Müdürlüğümüze, hastane inşaatında çalışan ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taşçı, “Trafik sigortası kaza ve araç teminatları artırılmalı”
YEREL HABERLER Taşçı, “Trafik sigortası kaza ve araç teminatları ...
Çınar, engelli gencin akülü araç talebine kayıtsız kalmadı “Engelli Ahmet Karakuş’u örnek mücadelesinde yalnız bırakmadık”
YEREL HABERLER Çınar, engelli gencin akülü araç talebine kayıtsız ...
'Zirve Yayınevi' soruşturmasının 'kumpas' davasında 4 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER 'Zirve Yayınevi' soruşturmasının 'kumpas' davasında 4 ...
FETÖ'nün Zirve Yayınevi kumpası davasında karar
YEREL HABERLER FETÖ'nün Zirve Yayınevi kumpası davasında karar
Malatya’da iki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya’da iki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sarıkamış şehitleri Battalgazi’de anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri Battalgazi’de anıldı
Çınar, temizlik işleri yetkilileriyle bir araya geldi “Hedefimiz, temiz ve düzenli ilçe imajımızı koruyup, güçlendirmektir”
YEREL HABERLER Çınar, temizlik işleri yetkilileriyle bir araya ...
Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet kullanımı için eğitim
YEREL HABERLER Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet ...
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını ...
BELSOS Personellerine yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER BELSOS Personellerine yangın eğitimi verildi
Ekonomik durumu iyi olmayanların kapısı Hayır Çarşısı Gürkan, 70 bin vatandaşımız Vahap Küçük Hayır Çarşısı’ndan ihtiyaçlarını karşıladı
YEREL HABERLER Ekonomik durumu iyi olmayanların kapısı Hayır ...
Donmak üzere olan yavru köpeği MASKİ personelleri kurtardı
YEREL HABERLER Donmak üzere olan yavru köpeği MASKİ personelleri ...
Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Malatya TSO üyelerinin talepleri Bakan Nebati’ye sunuldu
YEREL HABERLER Malatya TSO üyelerinin talepleri Bakan Nebati’ye ...
Battalgazi’nin torunları trambüste Sarıkamış şehitlerini andı
YEREL HABERLER Battalgazi’nin torunları trambüste Sarıkamış ...
Başkan Adayı Eroğlu zanaatlarları oy kullanmaya davet etti
YEREL HABERLER Başkan Adayı Eroğlu zanaatlarları oy kullanmaya davet ...
Doğanşehir Belediye Meclisi'nde seçim
YEREL HABERLER Doğanşehir Belediye Meclisi'nde seçim
Malatya emniyetine 12 ekip aracı takviyesi
YEREL HABERLER Malatya emniyetine 12 ekip aracı takviyesi
Malatya’da öğrencilere yardımcı kaynak kitap
YEREL HABERLER Malatya’da öğrencilere yardımcı kaynak kitap
Adil Gevrek korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Adil Gevrek korona virüse yakalandı
Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, koronavirüse ...
Yeni Malatyaspor'da Adem ve Sadık, Trabzon maçından umutlu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Adem ve Sadık, Trabzon maçından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.