Yarım asırdır baba mesleği olan ayakkabı tamirciliğini icra ediyor Alın teriyle kazandığı parasıyla çocuklarını okutarak meslek sahibi yaptı

Malatya’da yaşayan Yusuf Ceyhan, 50 yıldır babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliğini icra ediyor. Ceyhan, yazkış demeden ayakkabı tamirciliği yaparak çocuklarını meslek sahibi yaptı.

Malatya’da yaşayan Yusuf Ceyhan, 7 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliği işini 50 yıldır bıkmadan, usanmadan yapmaya devam ediyor. Yarım asırdır yazkış demeden ayakkabı tamirciliği yapan Yusuf Ceyhan, alın teriyle kazandığı parasıyla 3 çocuğunu okutarak meslek sahibi yaptı.



"Bu meslek babamdan miras kaldı"

Çocukken babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliğini 50 yıldır devam ettirdiğini söyleyen Yusuf Ceyhan, “Mesleğe 7 yaşında rahmetli babamın yanında başladım. Çıraklık ve kalfalık yaptım, daha sonra da usta oldum. Bu meslek bana babadan kalma bir miras gibi oldu. Meslekte 50’nci yılını doldurmak üzereyim. Ben, 3 çocuk babasıyım. Büyük oğlum turizmci, 32 yaşında kafede müdürlük yapıyor. Ortanca oğlum uzman çavuş. Bir de kızım var. Onun da eğitimi devam ediyor. Kar ve kış demeden çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak için gece gündüz demeden çalıştım. Çok şükür meslek sahibi oldular. Baba mesleği olduğu için ben de mesleğime devam ediyorum. Bizi seven müşterilerimiz var, her zaman geliyorlar” dedi.



"Mesleğini seversen mutlu olursun”

10 kardeş olduklarını ve 6 kardeşinin daha ayakkabı tamirciliği yaptığının altını çizen Ceyhan, “Biz, 10 kardeşiz. Kardeşlerimden 6’sı daha ayakkabı tamirciliği mesleğini yapıyor. Mesleğini severek yaparsan mutlu olursun. Malatya‘da soğuk kış mevsimi olmasına rağmen çocuklarım ve ailem için çalışmaya devam ediyorum. Bizim kalbimiz sıcak. Tüm dostlarımızı ve müşterilerimizi bekliyoruz. Yılların tecrübesi Yusuf Usta der ki 'Usta ayağını sıcak tut, başını serin, düşünme derin derin. Gel Yusuf Usta'nın yanına serin serin. Ayağınızın dostu, cebinizin arkadaşı, İz Bırak Ayakkabı; Yusuf Usta” şeklinde konuştu.

Ayakkabısını tamir için gelen Hikmet Gönültaş ise “Malatya’mızda yıllardır ayakkabı tamirciliği ve ustalığı yapan Yusuf Usta'nın her zaman yanına geliyoruz. Ayakkabılarımızı tamir ve boyama işlemi yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

