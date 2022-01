Battalgazi’de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Ulaşım yatırımları kapsamında ilçenin birçok noktasında çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeden sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hatunsuyu Mahallesi'nde 4 buçuk kilometrelik stabilize serim çalışmalarının startını verdi.

Daha yaşanılabilir bir Battalgazi için var gücüyle çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında gerçekleştirdikleri eş zamanlı çalışmalar ile aynı anda birçok mahallede hizmet üretmeye devam ediyor. Vatandaşların mevsim koşullarından dolayı herhangi mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hatunsuyu Mahallesi'nin genelinde 4 buçuk kilometrelik stabilize serim çalışmalarının startını verdi. Ekiplerin bu hummalı çalışmaları, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.



Vatandaşlar çalışmalardan memnun

Battalgazi Belediyesi'nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı Osman Güder ve ekibine teşekkürlerini iletti. Mahalle sakinlerinden Murat Yılmaz isimli vatandaş, “Hatunsuyu Mahallesi'nde ikamet etmekteyim ve hizmetlerden çok memnunuz. Kış günü arabamız ile ara sokaklara giremiyorduk. Eskiden sıkıntı çoktu ama her şey güzel gidiyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” derken, Kıraç sokağında ikamet eden Ali Bulut isimli vatandaş ise, “Kıraç sokağında ikamet ediyorum. Eskiye göre hizmetler takdire şayan hizmetlerdir. Sıkıntılarımız her geçen gün çözüme kavuşuyor. Bu hizmeti bizlere ulaştıran Osman Güder’dir” ifadelerini kullandı.



“Yapılan hizmetler bölgeye örnek oluyor”

Osman Güder’in hizmetlerinin örnek hizmetler olduğuna dikkat çeken Hatunsuyu Mahalle Muhtarı Cumali Demir, “Bir haftadır Hatunsuyu Mahallesi'nde ara sokaklar ve yol bağlantıları yapıldı. Yaklaşık 45 kilometrelik yol. Stabilize olan yollarımız asfaltlandı. Yol bağlantıları mıcırlandı. Sokaklarımız çamurdan kurtuldu. Mahallemizin en büyük sorunları bir bir çözüme kavuştu. Başkanımızın yaptığı hizmetler bölgeye örnek olan hizmetler. Mahallemize yapılan hizmetleri hepimiz görüyoruz” şeklinde konuştu.



“Battalgazi’mize hizmet etmeyi seviyoruz”

Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Battalgazi’mizi her yönden geliştirecek projelerimizi bir bir hayata geçirirken, yollarımızı da son derece önemsiyoruz. Asfalt yol demektir. Yol demek medeniyet demektir. Yol demek birlik beraberlik ve kardeşlik demektir. Yol yatırımlarımız kapsamında milyonluk yatırımlarımızı ilçemiz ile buluşturduk. Ekibimizle birlikte bu güzel ilçenin güzel insanlarına hizmet etmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim Battalgazi’ye hizmet sözümüz var ve ilçemize hizmet etmeyi seviyoruz. Ekiplerimize yoğun çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

