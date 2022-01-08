Malatyalılar il dışına gitmeden HBOT tedavisi ile şifa bulabilecekler

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) Ünitesi ile hastaların diğer illere gitmesine gerek kalmadan aldıkları oksijen tedavisiyle sağlıklarına kavuşabilecek.

Hastalar çelik bir kabin içinde, deniz seviyesinde atmosferik basınçtan daha fazla bir basınca maruz bırakılarak yüzde 100 oksijen solumasına dayanan hiperbarik oksijen tedavisi; iyileşmeyen yaralar, karbonmonoksit zehirlenmeleri, ani görme ve işitme kaybı, diyabet ve beyin apsesi olan hastaların tedavisinden kullanılıyor. Daha önceden Hiperbarik Oksijen tedavisi almak için il dışına gitmek zorunda kalan hastaların artık il dışına gitmelerine gerek kalmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından 18 çeşit hastalığın tedavisinde kullanımı onaylanan Hiperbarik Oksijen Tedavisi, ağır oksijen yetmezliği ile seyreden karbonmonoksit ve duman solunmasına bağlı ölümcül zehirlenmeler, yıkılan binaların altında kalanlar, trafik kazaları sonucu şiddetli ezilmeler sonucu gelişen travmatik doku hasarları, ani işitme kaybı, beyin apseleri, ani görme kaybı (santral retinal arter oklüzyonları), gazlı gangren ve birçok yumuşak doku enfeksiyonları, kemik iltihapları, yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik veya nondiyabetik), özellikle dalgıçlar, pilotlar veya su altı inşaat işçilerinin uğrayabilecekleri vurgunlar HBOT ile tedavi edilebilecek.

Hiperbarik Oksijen Tedavi sürecinin ise hastadan hastaya, hastalıktan hastalığa göre değiştiği belirtiliyor.

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