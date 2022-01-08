Malatya’daki pitpullu saldırıya 1 tutuklama

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Malatya’da iki grup arasında çıkan pitbullu kavgada gözaltına alınan 2 kişinden 1'i tutuklandı.

Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.M. ile A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan baba oğuldan baba serbest bırakılırken oğlu A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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