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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan’dan Yeni Malatyaspor’a destek ziyareti

İHA

Başkan Gürkan’dan Yeni Malatyaspor’a destek ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Süper Lig’in 21. Haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’un antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.
Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde Yeni Malatyaspor takımını kulüp binasında ziyaret eden Başkan Gürkan, yapılan antrenmanı taraftarlarla birlikte bir süre takip etti. Başkan Gürkan’a Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Çelebi, ESOB’a bağlı oda başkanları ve taraftarlar eşlik etti.
Son maçlarda yapılan hakem hatalarından dolayı Yeni Malatyaspor’un haksızlığa uğradığını ve bu anlamda ilgili yerlerle görüşmeler yaptığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Malatyaspor’umuzun yanında olma günüdür. Bizlerde bugün takımımızı ziyaret ediyoruz ve desteklerimizi teyit ediyoruz. Yeni Malatyaspor’umuzun özellikle son oynanan Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında büyük haksızlığa uğradığını müşahede ettik. Bu haksızlığı telin ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu anlamda Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde Malatyaspor’umuza yapılan haksızlıkların bir an evvel son bulması noktasındaki isteklerimizi Malatya halkı adına ifade ettik. Yeni Malatyaspor’umuzun değerli futbolcuları ve teknik heyeti sahada ter dökerken, bir taraftan da milyonların arkasında olduğu Yeni Malatyasporluların gönüllerini hüsrana uğratmak hiç kimsenin hakkı, hukuku ve haddi değildir. Özellikle futbol federasyonuna, hakemler kuruluna ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sesleniyorum. İnsanlarımızın duygularını köreltmenin hiç kimsenin hakkı olmadığını ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte Yeni Malatyaspor’umuza başarılar diliyorum. Hakemlerimizin tarafsız ve objektif uygulamalarını sahada görmek istediğimizi belirtmek istiyorum. Teknik Direktörümüz Marius Şumudica’nın şahsında futbolcularımızın çalışmalarını tebrik ediyorum. Bugün ligde bulunduğumuz yer iyi bir yer değil. Bu haftadan itibaren bütün futbolcularımıza ve teknik heyetimize güvenimizi teyit ederek galibiyet serisine başlamalarını temenni ediyorum” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a destekleri için teşekkür eden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Şumudica, “Şehrimizin büyüklerini yanımızda görmemiz benim için çok önemli bir şey.
Bu bize daha çok güven veriyor. Herkesin ifade ettiği ve tüm Türkiye’nin de gördüğü gibi son iki, üç maçtır resmen hakemlerin katliamına uğruyoruz. Türkçe öğrenmeye başladım ve Türkiye’de spor kanallarını izliyorum. Herkes bizimle aynı fikirde. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer büyüklerimize söz veriyorum yeni gelen transferlerimizle birlikte yeni bir film yapıyoruz. Bu filmin başrolünde ben olacağım ve Yeni Malatyaspor süper ligde kalacak söz veriyorum ama artık yapılan yanlış kararlardan dolayı yeter diyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor takım kaptanlarından Sadık Çiftpınar ise, “ Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve oda başkanlarımıza bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu destek bizi daha güçlü kılıyor, daha özgüvenli oluyoruz. Yapılan haksızlıklara bütün Türkiye şahit oldu. Bundan sonra sahaya çıktığımızda hepsini unutup gerekirse yapılan haksızlıklara karşı da fazla mücadele verip hepsinin yenerek toplayabildiğimiz kadar puan toplayarak takımımızı ligde bırakmak adına üstümüze düşen görevin fazlasını yapmak durumundayız. Önümüzde Cuma günü oynayacağımız Göztepe maçı var. Bizim için çok önemli bir maç bununda bilincindeyiz. Mazeretsiz, koşulsuz, şartsız sahaya çıkacağız. Takımımızı ligde tutmak adına bir galibiyetle ateşi fitilleyip seri galibiyetlerle takımımızı ligde tutacağız” dedi.
Başkan Gürkan açıklamaların ardından teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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