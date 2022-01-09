Malatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 3 yaralı

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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildi. Yan yatan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emir S. (50) idaresindeki otomobil, yağışın da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan araçtaki sürücü Emir S. ile Abdullah D. (32) ve Sadık D. (26) yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaza yerindeki yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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