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Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. Ü. idaresindeki 02 FR 270 plakalı araç ile A. I. yönetimindeki 06 YS 408 plakalı otomobil Yunus Emre Cadde Millet Bahçesi önünde çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden A.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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