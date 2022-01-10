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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahtalı vatandaşları dinledi

İHA

Kahtalı vatandaşları dinledi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İl Başkanı İhsan Koca ve teşkilat üyeleri ile birlikte, parti il binasında düzenlenen halk günü programında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.
Burada bir açıklama yapan Kahtalı, 2021 yılında Malatya’ya yapılan yatırım ve hizmetlerden bahsetti. 2021 yılının pandeminin gölgesinde geçtiğini aktaran Kahtalı, buna rağmen yatırımların hız kesmeden devam ettiğini kaydederek, "2021 yılı önemli bir yıldı, pandemi bütün dünyayı olduğu gibi bizi de etkiledi ama Allah’a hamdolsun sağlık alt yapımızın güçlü olması nedeniyle salgın dönemini en az hasarla atlattık. Yapılan sağlık yatırımları Cumhurbaşkanımızın bu konuda ne kadar önemli bir vizyona sahip olduğunu ortaya koydu. Modern ve büyük hastanelerle bu konuda büyük bir sıkıntı yaşamadık" şeklinde konuştu.
Malatya’nın hem tarımda hem de sanayide önemli bir kent olduğunu belirten Kahtalı, "3. Organize Sanayi Bölgemiz kuruluyor. İnşallah kısa süre içerisinde 25 bin olan istihdam sayımızı 40 bine çıkarmış olacağız. Bu konuda diğer milletvekili arkadaşlarımızla beraber bütün taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız da bugüne kadar Malatya ile ilgili götürdüğümüz bütün talepleri kabul etti. Bunun yanında kayısı bu yıl Allah’a hamdolsun çiftçimizin yüzünü güldürdü. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısı alımı ile birlikte kayısıda fiyat istikrarı sağlandı. İki tane lisanslı depo yaptık bu lisanslı depolar ile birlikte çiftçimize önemli destekler verdik. 2021 yılında tarımsal desteklemede 105 milyon lira, hayvansal destekleme kapsamında da 36 milyon lira olmak üzere toplamda 145 milyon lira çiftçimize ve üreticimize destek sağladık. Tarsim çiftçilerimizin zararını karşılamak için 2021 yılında 108 milyon lira hasar ödemesi yaptı. Yine Organize sanayi bölgemizde 80 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisimizin inşaatı devam ediyor. İnşallah bu yılın sonunda o da faaliyete geçmiş olacak. SGK binamız yapılıyor, Kızılay Barınma Sistemleri fabrikasını kurduk. Bu tesis Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük üretim tesisi. Ayrıca Türkiye’de 23 vilayet 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor, bu illerden biri de Malatya. Buradaki sanayicinin ve yatırımcının önünü açacak bir şey bu. Allah’a şükürler olsun şu anda Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapmak isteyen çok sayıda müteşebbisimiz var. 6. bölge teşvikinin bir yıl daha uzatılması bizim için çok önemliydi. Cumhurbaşkanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Sağlık ve diğer alanlardaki yatırımları da anlatan Kahtalı, "Battalgazi Devlet Hastanemiz inşallah çok kısa bir süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Doğanşehir’deki 100 yataklı hastanemiz de faaliyete başladı. Bunun yanında Fırat Kalkınma Ajansı’nın destekleri de devam ediyor. Buradaki cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında proje bütçesi 368 milyon lira olan 323 tane projenin 121 milyon lirasını hibe olarak yatırımcımıza vermiş olduk. Gençlik ve Spor bakanlığımız Malatya’mıza çok önemli hizmetler yaptı. Hürriyet Parkı’nın yanında çok güzel bir kütüphane yapıyoruz, bu da gençlerimiz için çok önemliydi. Ulaştırma alanında 53 kilometrelik Kuzey Çevre Yolunun 26,5 kilometrelik kısmını önümüzdeki günlerde kısmen faaliyete açacağız. Havalimanı terminalimiz yapılıyor, orası da bu yılın son itibariyle hizmete girmiş olacak. 2021 yılında Kömürhan Köprüsü ve tünellerini yapmıştık. Bu da çok önemli bir eser. Yine Malatya’mızda Tohma Köprüsünün açılışını yaptık. 2020 depreminde evleri yıkılan depremzedelerimiz için yapılan konutların büyük bir kısmını teslim ettik, geri kalanını da çok kısa süre içerisinde teslim etmiş olacağız. Şehit Fevzi Mahallesinin kentsel dönüşümünü sağlamak için çalışmalara başladık. 105 dönümlük arazi üzerinde çalışmalar devam ediyor, orada 678 konut yapıyoruz. İnşallah onları da kısa sürede teslim edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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