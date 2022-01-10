Malatya havalimanı bir yılda 651 bin 388 yolcu ağırladı

Malatya Havalimanı’nda geçen yıl yolcu trafiği 651 bin 388 ve uçak trafiği 5 bin 477 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2021 yılı Aralık ayı ile 2021 yılına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Malatya Havalimanı’nda geçtiğimiz aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 49 bin 717 oldu. Aralık ayında, Malatya Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 403’e ulaştı. Kargo, posta ve bagaj gibi yük trafiği aralık ayında toplamda 384 ton oldu.

Geçen yılki 12 aylık dönemde ise Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 651 bin 388, uçak trafiği 5 bin 477, kargo, posta ve bagaj gibi yük trafiği ise 5 bin 985 ton olarak gerçekleşti.

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