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Milletvekili Çalık’tan Ticaret Borsası’na ziyaret Çalık, “ Hedefimiz, 1 yılda en az 1 milyar dolarlık kayısı ihracatı”

İHA

Milletvekili Çalık’tan Ticaret Borsası’na ziyaret Çalık, “ Hedefimiz, 1 yılda en az 1 milyar dolarlık kayısı ihracatı”

Malatya Ticaret Borsa’sını ziyaret eden Ak Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “ Bizim temel hedefimiz 5 yılda değil 1 yılda en az 1 milyar dolarlık kayısı ihracatını yapabilir seviyeye getirmek” dedi.
Malatya Ticaret Borsa’sı Başkanı Ramazan Özcan, son yıllarda yapılan kayısı ihracatına ve hayvan yetiştiriciliği konusunda artan maliyetlere değinerek, “ Ticaret Borsamızda özellikle geçtiğimiz günlerde kuru kayısı ihracatında en son gelmiş olduğumuz nokta ve ortaya çıkan başarı son 5 yılın ortalamalarına göre ihracat rekorları kırmış bir tabloyu değerlendireceğiz. Bir taraftan da hayvancılık sektöründe yetiştirici olan arkadaşlarımızı onlarla birlikte ne yapabiliriz. Son zamanlarda hayvan yetiştiriciliği konusunda artan maliyetlerin önüne nasıl geçebiliriz” şeklinde konuştu.
Kayısı üreticilerinin en önemli sorunun kayısının para etmemesi olduğunu ancak atılan adımlarla kayısı fiyatlarının yükseldiğinin altını çizen Milletvekili Öznur Çalık, “ Atmış olduğumuz adım çok önemli bir adımdı. Toprak Mahsulleri Ofisi Türkiye Cumhuriyet’i tarihinde ilk kez geçen sene kayısı almaya başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımı yapacak denmesiyle birlikte bütün kayısı fiyatlarının hiç görmediği rakamları geçen sene itibariyle gördük. 2021 yılında da kayısı rakamlarımız üreticimizin yüzünü güldürecek seviyedeydi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bu vesileyle kat etmiş olduğumuz yol çok önemli ve çok kıymetliydi” ifadelerini kullandı.
Lisanslı depoculuğun Malatya için önemli adım olduğuna dikkat çeken Çalık, "Kurmuş olduğumuz lisanslı depoculuk Malatya için çok önemli bir adımdı. Lisanslı deponun kurulmasıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısıyı almasıyla birlikte kayısı ihracat rakamlarımız da her geçen gün artarak devam etti. Özellikle son beş yılda yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolarlık ihracatı gerçekleştirmiş vaziyetteyiz. Bizim temel hedefimiz 5 yılda değil 1 yılda en az 1 milyar dolarlık kayısı ihracatını yapabilir seviyeye getirmek. Üreticilerimizle, ihracatçılarımızla birlikte temel hedefimiz bu yüzden de yapılacak her türlü çalışmada elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. 2021 yılı itibariyle 90 bin 203 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. 347 milyon 905 bin dolar ihracat yapılmış ve gelir elde edilmiş. Amerika başta olmak üzere bütün ülkelere Avrupa’ya, Çin’e ihracatlarımız devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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