Başkan Gürkan, Kuluncak heyeti ile bir araya geldi Gürkan: “Kuluncak’ta asfaltsız yol kalmadı”

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kuluncak Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri ve Kuluncak Mahalle Muhtarları, Kuluncak İlçesi’ne yapılan yatırımlardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etmek için MASKİ Genel Müdürlüğü’nde bir araya geldiler.

Toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kuluncak Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, MHP Kuluncak İlçe Başkanı Mustafa Kılıç, CHP Kuluncak İlçe Başkanı Hidayet Şekerci, Kuluncak Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncer Kaplan, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Kuluncak ilçesi muhtarları katıldı.



“Kuluncak halkından selam getirdik”

2019 yılından bu yana Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Kuluncak İlçesi’ne büyük yatırımlar yaptığını belirten Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, yol anlamında hiçbir sıkıntının kalmadığını söyledi. Kuluncak’ta bir heyet ile Başkan Gürkan’a hizmetleri için teşekkür etmek maksadıyla bir araya geldiklerini aktaran Cengiz, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Başkanımız ile bir araya geldik. 28 mahalle muhtarımız. Meclis üyelerimiz, siyasi parti ilçe temsilcilerimiz ve mahalle muhtarlarımız ile birlikte başkanımıza teşekkür etmek için toplandık. Başkanımız, Kuluncak İlçemize gerçekten ayrı bir önem veriyor. Kuluncak’tan kendilerine selam ve teşekkür getirdik. 2022 yılında ilçemize yapılacak olan alt ve üstyapı çalışmaları hakkında görüşme yapacağız. Yol anlamında bir sıkıntımız kalmadı. Altyapı ile ilgili bir iki yerimiz var. İnşallah onu da yapınca Kuluncak İlçemizin tüm sorunları ortadan kalkmış olacak. 2022 yılının sonunda hiçbir mahallemizin sorunu kalmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert’e ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.



“ 'Yapacağız' demiyoruz, 'yapıyoruz' diyoruz”

“Marifet iltifata tabidir” diyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın her noktasına güzel hizmetlerin yapıldığını söyledi. Niyet halis olursa Cenabı Allah’ın her türlü hizmeti yapmayı bahşettiğini ifade eden Başkan Gürkan, seçim çalışmaları sürecinde tek bir projesinin olduğunu, onunda sosyal entegrasyon olduğunu kaydetti. Birlik ve beraberlik içinde yapılamayacak hiçbir hizmetin olmadığını belirten Başkan Gürkan, “Binlerce proje hayata geçirdik. Her yerde yoğun bir çalışma var. Malatya tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Başlamayan hiçbir projeyi yapıyoruz demedik. Yapmaya başladık ondan sonra kamuoyu ile paylaştık. Yapacağız demiyoruz, yapıyoruz diyoruz. El ele vererek memleketimize daha güzel hizmetler yapacağız. Kuluncak İlçemizde yapacak çok işimiz kalmadı. 2022 yılında gelen talepleri yine yapacağız. Sizlerde sahada bize her konuda yardımcı oluyorsunuz. Birlik ve beraberlik içerisinde Kuluncak’ımıza hizmetler yapma noktasında büyük gayretler gösterdik. Şuanda Kuluncak’ta asfaltsız yol kalmadı. Altyapısız yerimiz çok az kaldı. İnşallah o eksiklerimizde en kısa sürede yapılacak. Kuluncak ile birlikte 13 ilçemize de hizmet ediyoruz. Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etmek için tüm Kuluncak burada. Bu bizim için bir şereftir, onurdur. Sizleri buradan görmekten, ağırlamaktan büyük onur duydum” diye konuştu.

AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, MHP Kuluncak İlçe Başkanı Mustafa Kılıç, CHP Kuluncak İlçe Başkanı Hidayet Şekerci ve Kuluncak Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncer Kaplan, yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Toplantının ardından Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hediye takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.