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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı

İHA

Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısı 3.birleşimin 1.toplantısı ile tamamlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülürken, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Başkan Güder’e kredi kullanma yetkisi verildi.
Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısı Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda 3.birleşimin 1.oturumu ile tamamlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak 2.birleşiminin karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 16 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. İmar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerde ilgili komisyona havale edildi.
Toplantıda, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Minibüs, 1adet Traktör, 4 adet Kamyonet Van, 1 adet Dozer, 1 adet Vabıl Silindir ve 3 adet Çift kabin açık kasa kamyonet hizmet araçlarının alınması oy çokluğu ile kabul edilirken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e Eskimalatya Alacakapı Meydan düzenlemesi, alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Bitüm ve Muhtelif yol yapım malzemesi alımı, Agrega üretim için muhtelif malzeme alımı ve Yaya kaldırım, kilit taşı ve taş duvar yapımı için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanma ve kredi işlemleri için yetki verildi. Geçici işçi vizelerinin ve sözleşmeli personel ücretlerinin belirlendiği toplantıda, Sancaktar mahallesinde bulunan park alanına Hidro Elektrik Santrali yapılması ve Toplu İş Sözleşmeleri ile Sosyal Denge Sözleşmelerinin imzalaması için Başkan Güder’e yetki verildi.

“Alınan kararların ilçemiz için hayırlar getirmesini diliyorum”
Alınan kararların Battalgazi için hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ocak ayı toplantımızı 3.birleşimimiz ile tamamladık. Meclisimizin kabul ettiği dört gündem maddesi ile bize kredi kullanma yetkisi verildi. Eskimalatya için bir meydan projemiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bir proje sunmuştuk. Projemize yaklaşık olarak 15 milyon civarında bir para lazım. Hibe içinde bazı girişimlerimiz oldu. Bakanımızdan 5 milyonu hibe 15 milyon TL kredi sözü almıştık. Şuan sadece başlangıç yapmaya çalışıyoruz. Proje büyük olduğu için de sağlam adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu kredi kullanma yetkisini ihtiyaç olduğu zamanlarda kullanacağız. Önceki dönemlerde de kredi kullanma yetkisi almıştık ama kullanmadık. Alınan kararlarımızın ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” dedi.
Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısını 2 Şubat Çarşamba günü saat 14:00’de Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirecek.

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