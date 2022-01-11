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İŞGEM projesinin yüzde 60’ı tamamlandı Başkan Sadıkoğlu, İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi

İHA

İŞGEM projesinin yüzde 60’ı tamamlandı Başkan Sadıkoğlu, İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi Projesi inşaat çalışmalarını inceleyen MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, inşaat çalışmalarının yüzde 60’ının tamamlandığını belirterek, iş arayan gençlere umut olacak projenin çok yakın zamanda faaliyete geçeceğini müjdeledi.
MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi de olan Malatya 2. OSB İŞGEM İcra Kurulu Başkanı Özcan Dündar ve İŞGEM Müdürü Necip Cengil ile inşaat çalışmaları devam eden 'Malatya 2. OSB İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi ile Büyüyor' proje alanında incelemelerde bulundu.

“İnşaatımız yüzde 60’ı tamamlandı”
Dündar ve Cengil’den projenin geldiği seviye hakkında bilgi alan Başkan Sadıkoğlu, “Gelişen şehirlere ve ülkelere baktığımızda sanayileşmeyi benimsemiş ve sanayileşmesini tamamlamış iller ve ülkeler olduğunu görüyoruz. Malatya TSO olarak bir taraftan sanayimizi geliştirirken, istihdam rakamlarının artması için nitelikli yatırımları şehrimize getirirken bir taraftan da sanayi yatırımlarına nitelikli personel yetiştirmek için projeler üretiyoruz. Bu anlamda Oda olarak hazırladığımız 'Malatya 2. OSB İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi ile Büyüyor' projemizi önemsiyoruz. Projemizin inşaatı hızla ilerliyor. Şuanda yüzde 60 seviyesinde. Yüzde 40’lık kalan kısmını da kısa sürede tamamlayarak sanayimizin ve sanayicimizin hizmetine sunacağız” dedi.

“İş garantili eğitimler vereceğiz”
İŞGEM Mesleği Eğitim Merkezi’nin iş arayan gençlerin umudu olacak bir proje olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Meslek liselerinden veya üniversitelerden mezun olup iş bulamayan gençlerimiz varken, milyonlarca lira harcayıp yatırım yapan ancak nitelikli eleman bulamayan iş inşalarımız da var. İşte bu projemiz bu iki tarafı birbirine entegre edecek bir proje. 3 ile 6 ay arasında değişen hızlandırılmış uygulamalı eğitimlerle özellikle gençlerimize yeni meslekler kazandıracağız. İşletmelerden talepler alacağız ve o taleplere karşın iş garantili personeller yetiştireceğiz” diye konuştu.

“Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”
Projede emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, “Projemizin bu seviyeye gelmesinde katkı sunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve FKA ekibi ile odamızın yönetim kuruluna, meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. En önemli teşekkürü de projemizin bu safhaya gelmesinde ve bundan sonraki sürecinde de ciddi emek verecek olan İŞGEM yönetimine, özellikle Malatya 2. OSB İŞGEM İcra Kurulu Başkanı Özcan Dündar ve İŞGEM Müdürü Necip Cengil beye teşekkür ediyorum. Büyük emek verdiler” dedi.

“Görevimizin verdiği sorumluluğun farkındayız”
Malatya TSO olarak, şehre vizyon katacak projeler için gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “Malatya TSO olarak vizyonel projelere imza atıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi görev süremiz boyunca da bu düsturla çalışmayı sürdüreceğiz. Üyelerimizin tamamına teşekkür ediyorum, bize güvendikleri ve her projemizi destekledikleri için. Hiç kimseyi değil, sadece üyelerimizi memnun etmek ve onların faydasına olacak çalışmalar yapmak için bu görevdeyiz. İlimiz sanayisinin ve ticaretinin büyümesi için, iş arayan gençlere umut olmak için bu görevdeyiz ve görevimizin bize verdiği sorumluluğun farkındayız. Bu amaçla gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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