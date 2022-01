MTÜ’lü genç şefler, İstanbul'dan 6 madalya ile döndü

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Dünya Şefler Birliği (WACS) işbirliği ile düzenlenen 18. İstanbul Mutfak Günleri’nde Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) öğrencileri büyük bir başarı göstererek 6 madalya kazandı. Öğrenciler elde ettikleri başarıyı MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile paylaşarak madalyaları takdim etmek üzere Rektör Karabulut’a ziyarette bulundular.

18. İstanbul Mutfak Günleri’nde düzenlenen yarışmaya 51 ülkeden firmalar ile yerli ve yabancı yarışmacıların yanı sıra dünya çapında 150 jüri üyesi katılım sağladı. Yarışmacılardan 70 dakikada 3 kors (başlangıç, ana yemek, tatlı) olmak üzere sunum yapmaları istendi. MTÜ Öğr. Gör. Hüseyin Deniz, Öğr. Gör. Yaşar Can Ataş, Şef Mert Berk Apak’ın öncülüğünde yarışmaya katılan MTÜ Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Aşçılık Bölümü öğrencileri, moleküler mutfak ve modern Türk mutfağının dokunuşlarıyla yazılan özgün reçetelerini jürinin beğenisine sundu.



MTÜ’ye 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya

Yarışma bölümünde MTÜ Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Aşçılık Bölümü öğrencilerinden Melike Özyay ‘Kayısı Çekirdeği Unu ile Yapılmış Half Pizza’ tabağı ile altın madalya, Ömer Tevfik Avcı ‘Reyhan Soslu Zerden Tatlısı’ ile gümüş madalya, Aslı Kardelen Topçuoğlu ‘Bezelye Püresi Yatağında Peynir Dolgulu Acı Kayısı Çekirdekli Ravioli’ tabağı ile gümüş madalya, Kübra Kaldık ‘Malatya Peynirli Safran Soslu Somonlu Tagliatelle’ gümüş madalya, Özgen Göçeri, ‘Gün Kurusu Kayısılı Levrek Sarma’ tabağı ile bronz madalya ve Nasibe Alçin ‘Börülceli Pancar Soslu Somon’ tabağı ile bronz madalya kazandı.



“Öğrencilerimizi üretmeleri için her zaman teşvik edeceğiz”

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u ziyaret eden Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdürü Suat Kuluşaklı ve yarışma ekibi, destekleri için Rektör Karabulut’a teşekkür etti. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek tarafından destek ve katkılarından dolayı Rektör Karabulut için hazırladığı hediyeyi, altın madalya kazanan öğrenci Melike Özyay takdim etti. Karabulut öğrencilerin bu büyük başarının Malatya ve bölge için çok önemli olduğunu vurgulayarak “Malatya’mızın yöresel ürünleri ile yaptıkları yenilikçi ve bir o kadar da lezzetli tabakları ile 6 madalyayı üniversitemize kazandıran tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu tür başarılara imza atması bizlere doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor ve bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Öğrencilerimizi üretmeleri için her zaman teşvik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.