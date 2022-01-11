Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor

İHA

Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor

Doğunun incisi Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde sportif faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri ve her yaştan vatandaşın katıldığı farklı branşlardaki sanatsal kurslar büyük ilgi toplamaya devam ederken, bir yandan da el sanatları kurslarıyla nitelikli eleman yetiştirilmesine fırsatlar sunuyor.
Battalgazi Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı gereği vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında açılan Sosyal Yaşam Merkezi, yılın 365 günü her yaştan vatandaşın sağlıklı, dinamik ve hareketli bir hayata sahip olması için hizmet veriyor. En yeni ve kapsamlı merkez olmanın yanı sıra bölgede tek olma özelliği de taşıyan Sosyal Yaşam Merkezi, sportif ve sanatsal faaliyetleriyle 7’den 77’ye herkese hizmet vermeye devam ediyor. Yüzme, fitness, plates, zumba, aerobik gibi birçok sportif branşının yanı sıra hamamı, saunası ve buhar odası ile de hizmet vermeyi sürdüren Merkezde, kış spor okulları kapsamında Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen Taekwondo, Jimnastik, Güreş, Resim, Müzik, El sanatları (bez bebek ve sabun üretimi) eğitimleri de ücretsiz olarak veriliyor. Hijyen ortamlarda sadece yaz aylarında değil kışın da spor yapma fırsatı sunan merkezde verilen eğitimler ile çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, bir yandan da onların sosyalleşmelerine ve öz güven kazanmalarına imkan sunuluyor.

“Konu gençlik olursa gerisi teferruattır”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kursları ziyaret etti. Ziyarette kursiyerlerle yakından ilgilenen Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezimizi daha fazla vatandaşlarımızın istifadesine sunma noktasında ciddi çalışmalar sürdürüyoruz. Tesislerimizi ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızın kullanımına açmış durumdayız. Bugünde merkezimizdeki kurslarımızı ziyaret ettik. Kursa iştirak eden yavrularımızın hijyenik ortamda aldıkları eğitim ve sportif gösterilerini izledik. Gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında, merkezimizde birçok sportif faaliyetlerin yanı sıra el sanatları kurslarımız ile de nitelikli elemanlar yetiştirme fırsatı sunuyoruz. Kadınlarımız, gençlerimiz bu kurslarımıza büyük ilgi gösteriyor. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Bu kurslardaki asıl amacımız gençlerimize sahip çıkarak, onların boş zamanlarını sportif faaliyetlerle doldurmak. Bunun yanı sıra kırsaldaki gençlerimizi daha çok sporla buluşturmak adına da belediyemiz personelleri tarafından özel bir çalışma yaparak, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağladık. Kurslarımızdan faydalanan gençlerimizin başarıları ve sosyal hayattaki entegrasyonları görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bunun yanı sıra kadınlarımızın donanımlarını arttırmak içinde Halk Eğitim Merkezimizle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda birçok ev hanımları kadınlarımız, aldıkları eğitimlerin sonucunda sertifikalarına kavuştular. Bu sertifikalarla gerek usta öğreticilik gerekse de aile ekonomilerine katkı sağlayacak çalışmaları profesyonelce yapmak imkanlarına kavuştular. Öyle ki bez bebek Medeniyetin Kalbi Battalgazi’miz ile anılmaya başlandı. Bu ve buna benzer başarıları gördüğümüz zaman gönül belediyeciliğinde çok güzel dokunuşlar yaptığımızı gördük. İlçemizde gençlik yatırımları kapsamında ciddi yatırımları hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. Her yatırımımızda kısıtlamaya gitsek de gençlik yatırımlarımızdan kısmadık, kısmayacağız. Yapılan yatırımlar yeterli mi? Hayır yeterli değil! Bizim için konu gençlik olursa gerisi teferruattır. Bizler her daim gençlerimizin yanındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boş tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER Boş tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak
MTÜ’lü genç şefler, İstanbul'dan 6 madalya ile döndü
YEREL HABERLER MTÜ’lü genç şefler, İstanbul'dan 6 madalya ile döndü
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görev değişimi
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ...
Şire pazarı esnaflarından Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti Gürkan: “Güzel mekanları esnaflarımızın hizmetine sunmak birinci görevimizdir”
YEREL HABERLER Şire pazarı esnaflarından Başkan Gürkan’a teşekkür ...
Silah kazasında hayatını kaybeden polis son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Silah kazasında hayatını kaybeden polis son ...
Silah kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
YEREL HABERLER Silah kazasında hayatını kaybeden polis memuru ...
Malatya Spor Lisesi’nde Türkiye Şampiyonası sevinci
YEREL HABERLER Malatya Spor Lisesi’nde Türkiye Şampiyonası sevinci
Kekik üreten kadınlar, hasat edilmeden pazar buldu
YEREL HABERLER Kekik üreten kadınlar, hasat edilmeden pazar buldu
Genç voleybolcular, Türkiye yarı finaline çıktı
YEREL HABERLER Genç voleybolcular, Türkiye yarı finaline çıktı
İŞGEM projesinin yüzde 60’ı tamamlandı Başkan Sadıkoğlu, İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER İŞGEM projesinin yüzde 60’ı tamamlandı Başkan ...
Yoğun bakım hemşireliği eğitim programı başladı
YEREL HABERLER Yoğun bakım hemşireliği eğitim programı başladı
Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı
YEREL HABERLER Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı
MTÜ’den 2 program
YEREL HABERLER MTÜ’den 2 program
Yeni Malatyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Başkan Gürkan, Kuluncak heyeti ile bir araya geldi Gürkan: “Kuluncak’ta asfaltsız yol kalmadı”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Kuluncak heyeti ile bir araya ...
Yeşilyurt'ta Sarıkamış şehitleri unutulmadı Çınar: “Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta Sarıkamış şehitleri unutulmadı Çınar: ...
Milletvekili Çalık’tan Ticaret Borsası’na ziyaret Çalık, “ Hedefimiz, 1 yılda en az 1 milyar dolarlık kayısı ihracatı”
YEREL HABERLER Milletvekili Çalık’tan Ticaret Borsası’na ...
Taksi durağındaki silahlı kavgada 1 tutuklama
YEREL HABERLER Taksi durağındaki silahlı kavgada 1 tutuklama
Servisçiler kontak kapattı
YEREL HABERLER Servisçiler kontak kapattı
Malatya havalimanı bir yılda 651 bin 388 yolcu ağırladı
YEREL HABERLER Malatya havalimanı bir yılda 651 bin 388 yolcu ...
Lise öğrencileri işitme engeliler için şeffaf maske üretti
YEREL HABERLER Lise öğrencileri işitme engeliler için şeffaf maske ...
Kahtalı vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Kahtalı vatandaşları dinledi
Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yaralı halde hastaneye gitti üzerinde uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Yaralı halde hastaneye gitti üzerinde uyuşturucu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.