Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor

Doğunun incisi Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde sportif faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri ve her yaştan vatandaşın katıldığı farklı branşlardaki sanatsal kurslar büyük ilgi toplamaya devam ederken, bir yandan da el sanatları kurslarıyla nitelikli eleman yetiştirilmesine fırsatlar sunuyor.

Battalgazi Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı gereği vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında açılan Sosyal Yaşam Merkezi, yılın 365 günü her yaştan vatandaşın sağlıklı, dinamik ve hareketli bir hayata sahip olması için hizmet veriyor. En yeni ve kapsamlı merkez olmanın yanı sıra bölgede tek olma özelliği de taşıyan Sosyal Yaşam Merkezi, sportif ve sanatsal faaliyetleriyle 7’den 77’ye herkese hizmet vermeye devam ediyor. Yüzme, fitness, plates, zumba, aerobik gibi birçok sportif branşının yanı sıra hamamı, saunası ve buhar odası ile de hizmet vermeyi sürdüren Merkezde, kış spor okulları kapsamında Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen Taekwondo, Jimnastik, Güreş, Resim, Müzik, El sanatları (bez bebek ve sabun üretimi) eğitimleri de ücretsiz olarak veriliyor. Hijyen ortamlarda sadece yaz aylarında değil kışın da spor yapma fırsatı sunan merkezde verilen eğitimler ile çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, bir yandan da onların sosyalleşmelerine ve öz güven kazanmalarına imkan sunuluyor.



“Konu gençlik olursa gerisi teferruattır”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kursları ziyaret etti. Ziyarette kursiyerlerle yakından ilgilenen Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezimizi daha fazla vatandaşlarımızın istifadesine sunma noktasında ciddi çalışmalar sürdürüyoruz. Tesislerimizi ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızın kullanımına açmış durumdayız. Bugünde merkezimizdeki kurslarımızı ziyaret ettik. Kursa iştirak eden yavrularımızın hijyenik ortamda aldıkları eğitim ve sportif gösterilerini izledik. Gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında, merkezimizde birçok sportif faaliyetlerin yanı sıra el sanatları kurslarımız ile de nitelikli elemanlar yetiştirme fırsatı sunuyoruz. Kadınlarımız, gençlerimiz bu kurslarımıza büyük ilgi gösteriyor. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Bu kurslardaki asıl amacımız gençlerimize sahip çıkarak, onların boş zamanlarını sportif faaliyetlerle doldurmak. Bunun yanı sıra kırsaldaki gençlerimizi daha çok sporla buluşturmak adına da belediyemiz personelleri tarafından özel bir çalışma yaparak, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağladık. Kurslarımızdan faydalanan gençlerimizin başarıları ve sosyal hayattaki entegrasyonları görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bunun yanı sıra kadınlarımızın donanımlarını arttırmak içinde Halk Eğitim Merkezimizle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda birçok ev hanımları kadınlarımız, aldıkları eğitimlerin sonucunda sertifikalarına kavuştular. Bu sertifikalarla gerek usta öğreticilik gerekse de aile ekonomilerine katkı sağlayacak çalışmaları profesyonelce yapmak imkanlarına kavuştular. Öyle ki bez bebek Medeniyetin Kalbi Battalgazi’miz ile anılmaya başlandı. Bu ve buna benzer başarıları gördüğümüz zaman gönül belediyeciliğinde çok güzel dokunuşlar yaptığımızı gördük. İlçemizde gençlik yatırımları kapsamında ciddi yatırımları hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. Her yatırımımızda kısıtlamaya gitsek de gençlik yatırımlarımızdan kısmadık, kısmayacağız. Yapılan yatırımlar yeterli mi? Hayır yeterli değil! Bizim için konu gençlik olursa gerisi teferruattır. Bizler her daim gençlerimizin yanındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.