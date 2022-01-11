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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İHA

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, MalatyaKayseri karayolu Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sularında meydana gelen kazada, Malatya istikametinden gelen A.H.K idaresindeki 46 EV 663 plakalı Toyota marka otomobil ile tali yoldan çıkan K.K. yönetimindeki 33 AEA 429 plakalı tır çarpıştı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Atnan Cengiz (80) olay yerinde hayatını kaybederken, M.C., İ.Ç., A.H.K. ,N.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan A. H. K ile N.C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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