Malatya’da 5 su kanalına korkuluk yapılacak

Malatya’da toplam 14 bin 750 metre uzunluğunda 5 su kanalına korkuluk yapılacak

Akçadağ İlçesi Suçatı Sulaması Koruyucu Tedbirleri işine ait sözleşme kapsamında, Suçatı Sulaması Ana Kanalına toplamda 4 bin 620 metre korkuluk ve harpuşta imalatı yapılacak.

Yine Akçadağ ilçesinde Sultansuyu Sulaması S2 Ana Kanalı Koruyucu Tedbirleri işine ait sözleşme kapsamında, Sultansuyu Sulaması S2 Ana Kanalına toplamda 4 bin 630 metre tek taraflı korkuluk imalatı yapılacak.

Darende İlçesi Gökpınar Sulaması Koruyucu Tedbirleri işine ait sözleşme kapsamında,Gökpınar Sulaması kanallarına toplamda 4 bin metre korkuluk ve harpuşta imalatı yapılacak.

Medik Şahnahan Sulaması ABC Ana Kanalları Koruyucu Tedbirleri işine ait sözleşme kapsamında, Medik Şahnahan Sulaması ABC Ana Kanalları üzerinde toplamda 2 bin 500 metre çift taraflı korkuluk ve harpuşta imalatı yapılacak.

Yazıhan İlçesi Sulaması Koruyucu Tedbirleri işine ait sözleşme kapsamında, Yazıhan Sulaması Ana Kanalında toplamda 3 bin metre korkuluk ve harpuşta imalatı yapılacak.

Sözleşmesi imzalanan ve bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan korkuluklar sayesinde, ana kanalı ve yedek kanalları civarındaki yerleşim yerlerinin kanaldan kaynaklı can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

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