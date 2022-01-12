Korona virüse tiyatrolu önlem

Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi etkisinden uzaklaşmak için tiyatro ile vatandaşlar ile çocuklar uyarılarak, kurallara uymaları isteniyor.

Malatya’da Tiyatro Sanatçısı İbrahim Şahin Uyumaz, kaleme aldığı korona virüste taşıyıcı rolü oynayan çocuklar için yazdığı Nasrettin Hoca Pandemi Müzikali Çocuk Tiyatrosunu çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Hedef kitle olan çocuklar eğlenirken öğreniyor. Tiyatro Sanatçısı Uyumaz, Nasrettin Hoca pandemi müzikali çocuk tiyatrosuyla Türkiye turnesi yapmaya başladı. Sivas’ta özel okullarda sergilenen çocuk tiyatrosu seyircilerin den tam not aldı. Tiyatro Sanatçısı Uyumaz, müzikal tiyatroyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 5 aydır üzerinde çalıştığım Nasrettin Hoca Pandemi Müzikali komedi çocuk tiyatrosu projesini seyircisi ile buluşturduk Türkiye turnesi kapsamında ilk durağımız Malatya’ya yakın bir şehir seçelim ilk gösterimi orda yapalım dedik. Bunun için Sivas’ı seçtik” ifadelerini kullandı.

Uyumaz, amaçlarının öğrencileri hem eğlendirip, hem öğretmek olduğuna dikkat çekerek, “Amacımız kısa süre içerisinde milyonlarca öğrenciyi hem eğlendirip hem öğretmek. Korona virüsü konu almamızın sebebi ise çocuklarımız maalesef ki bu hastalıkta taşıyıcı rolü oynamaktadır. Onlara sade bir dille anlattığınız zaman anlamayabilirler. Bizler de Covid19 salgınıyla Nasrettin Hocayı harmanlayıp ortaya çok güzel bir iş çıkardık. Türkiye turnesi için ilerleyen günlerde 80 il için gerekli bilgilendirmeyi sosyal medya hesaplarımızdan yapacağız” dedi.

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