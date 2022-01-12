Hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı

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Malatya’da sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gönültaş Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 44 BF 101 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünde çıkarak bölgede bulunan DSİ’ye kanalına düştü. Kazada demir korkuluklarla kanal arasına sıkışan aracın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücünün itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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