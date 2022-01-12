Başkan Çınar’dan "hayırlı olsun" ziyaretleri Çınar: “Sanayimizin gelişmesi ve kalkınması için desteklerimiz devam edecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar’dan "hayırlı olsun" ziyaretleri Çınar: “Sanayimizin gelişmesi ve kalkınması için desteklerimiz devam edecek”

İHA

Başkan Çınar’dan "hayırlı olsun" ziyaretleri Çınar: “Sanayimizin gelişmesi ve kalkınması için desteklerimiz devam edecek”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası ile Mahrukatçılar Esnaf Odasını ziyaret ederek, yapılan seçimlerin ardından göreve getirilen Çınar ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kavuk, "Desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımıza nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum, her zaman yanımızdasınız, sık sık bir araya geliyoruz. Esnaflarımız hizmetlerinizden dolayı sizlere müteşekkirdir, birlikte yol yürüyoruz, vatandaşlarımıza birlikte hizmet ediyoruz, esnaflarımızın taleplerinin yerine getirilmesi noktasındaki gayretlerinizi her zaman takdir ediyoruz, teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kavuk ve Yönetim Kuruluna yeni dönem için başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Gerçekleşen seçimlerin hayırlı olmasını öncelikle temenni ediyorum ve yeni yönetim kuruluna çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Esnaflarımızın canla başla işlerinin başında olması hepimizi öncelikle mutlu ediyor. Yazkış demeden haftanın her günü büyük bir özveri ve fedakarlıkla ticaretini sürdüren esnaflarımızın bu emeklerini her zaman takdirle karşılıyoruz. İki dönemdir Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanlığı yapan Mahmut Kavuk Başkanımızda güzel ve başarılı hizmetlerin altına imza atıyor.Sanayimizin her yönden geliştirilmesi ve yenilenmesi için kendisiyle sürekli görüşüyoruz. Esnaflık geleneğinden gelen birisi olarak ta tüm esnaflarımızla çok güzel diyaloga ve iletişime sahibiz. Sanayi esnafımızın çok daha iyi şartlarda mesleğini icra etmesi için desteklerimiz bundan sonrada artarak devam edecektir. Sanayimiz ne kadar çok üretim yaparsa, dinamik ve hareketli yapısını sürekli diri tutarsa hem ülkemizin ekonomisi kazanıyor hem de yeni yatırımlar olarak kentimize ve ilçemize dönüşü oluyor. Başkanlığa yeniden seçilen Mahmut Kavuk ve Yönetim Kuruluna yeni dönem için başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Çınar ve beraberindeki heyet daha sonra Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçilen Orhan Özbek ve Yönetim Kuruluyla bir araya gelip, yeni dönem için başarı dileklerini ilettiler.
Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Özbek, ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “ Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar yaptığı hizmetlerle bir değerdir. Hayata geçirdiği yatırımları yakından takip ediyoruz ve takdir ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun, bizler ve vatandaşlarımız Başkanımızın hizmetlerinden memnunuz” şeklinde konuştu.
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır da, yeniden başkanlığa seçilen Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Özbek’i tebrik ederken, mahalleye yapılan tüm hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a da teşekkürlerini sundu.
Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçilen Orhan Özbek ve Yönetim Kurulunu tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “ İlçemiz sınırlarında faaliyetlerine devam eden Mahrukatçılar Esnaf Odamızın seçimleri hayırlı olsun, yeniden Başkanlığa seçilen Orhan Özbek ve Yönetim Kuruluna bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarken, yeni dönem için de başarılar diliyorum. Yeni Yönetim Kurulumuzun dört yıllık süreçte güzel hizmetlerine devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Sanayimizin en önemli alanlarından bir tanesi olan Mahrukatçılar Sitemizin daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi ve gelişmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle sık sık görüşüyoruz, bundan sonrada bu tür toplantılarla hep birlikte hareket edip hep birlikte düşünerek yapılması gereken ne varsa yerine getireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı
Korona virüse tiyatrolu önlem
YEREL HABERLER Korona virüse tiyatrolu önlem
Malatya’daki feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı
YEREL HABERLER Malatya’daki feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı
İnönü Üniversitesi’nde dijital gelişim
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde dijital gelişim
Malatya’da 5 su kanalına korkuluk yapılacak
YEREL HABERLER Malatya’da 5 su kanalına korkuluk yapılacak
Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kazayla av arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Kazayla av arkadaşını öldürdü
Basınç odası hizmete girdi
YEREL HABERLER Basınç odası hizmete girdi
Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi ...
Boş tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER Boş tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak
MTÜ’lü genç şefler, İstanbul'dan 6 madalya ile döndü
YEREL HABERLER MTÜ’lü genç şefler, İstanbul'dan 6 madalya ile döndü
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görev değişimi
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ...
Şire pazarı esnaflarından Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti Gürkan: “Güzel mekanları esnaflarımızın hizmetine sunmak birinci görevimizdir”
YEREL HABERLER Şire pazarı esnaflarından Başkan Gürkan’a teşekkür ...
Silah kazasında hayatını kaybeden polis son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Silah kazasında hayatını kaybeden polis son ...
Silah kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
YEREL HABERLER Silah kazasında hayatını kaybeden polis memuru ...
Malatya Spor Lisesi’nde Türkiye Şampiyonası sevinci
YEREL HABERLER Malatya Spor Lisesi’nde Türkiye Şampiyonası sevinci
Kekik üreten kadınlar, hasat edilmeden pazar buldu
YEREL HABERLER Kekik üreten kadınlar, hasat edilmeden pazar buldu
Genç voleybolcular, Türkiye yarı finaline çıktı
YEREL HABERLER Genç voleybolcular, Türkiye yarı finaline çıktı
İŞGEM projesinin yüzde 60’ı tamamlandı Başkan Sadıkoğlu, İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER İŞGEM projesinin yüzde 60’ı tamamlandı Başkan ...
Yoğun bakım hemşireliği eğitim programı başladı
YEREL HABERLER Yoğun bakım hemşireliği eğitim programı başladı
Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı
YEREL HABERLER Battalgazi Meclisi, ocak ayı toplantısı tamamlandı
MTÜ’den 2 program
YEREL HABERLER MTÜ’den 2 program
Yeni Malatyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Başkan Gürkan, Kuluncak heyeti ile bir araya geldi Gürkan: “Kuluncak’ta asfaltsız yol kalmadı”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Kuluncak heyeti ile bir araya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.