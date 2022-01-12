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Battalgazi’deki öğrencilere sınav desteği sürüyor Başkan Güder: “Sınav maratonunda birlikte ter dökeceğiz”

İHA

Battalgazi’deki öğrencilere sınav desteği sürüyor Başkan Güder: “Sınav maratonunda birlikte ter dökeceğiz”

“Gençlerle Sınav Maratonu” projesiyle büyük takdir toplayan Battalgazi Belediyesi, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere eğitim seti dağıtımlarına devam ediyor.
Eğitime ve geleceğin teminatı öğrencilere büyük önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla hayata geçirilen “Gençlerle Sınav Maratonu” projesi öğrencilerin büyük takdirini topluyor. Geçtiğimiz günlerde startı verilen proje kapsamında ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 4 bin 105 öğrenciye eğitim seti dağıtımlarına başlanmış ve bu dağıtımlar lise düzeyindeki tüm okullarda sürüyor. Çözerken öğreten, yeni tarz, yeni nesil üst düzey mantık ve muhakeme sorularından oluşan ve içerisinde 5 adet deneme testinin bulunduğu eğitim paketinin dağıtımı, son olarak Avni Kığılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde devam etti. Düzenlenen program ile öğrencilere hediyeleri takdim edilirken, TYT deneme setlerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Üniversite hayali kuran öğrencilerin ideallerine ulaşmalarına katkı sunmasının yanı sıra öğrencilerin kaynak sıkıntılarını da ortadan kaldıracak.

“Gençlerimiz için taşın altına gövdemizi koyarız”
Düzenlenen program ile öğrencilere hediyelerini bizzat kendi eliyle takdim eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarı dilediklerini iletti. Öğrenciler ile selfie çekmeyi de ihmal etmeyen Başkan Güder, “Gönül köprüsü kurarak gönülden sevdiğimiz gençlerimiz, 2019 yılından itibaren bölgemizde gençlerimiz ile önemli çalışmalara imza attık. Milyonluk yatırımları bölgemizin hizmetine sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Yatırımlarımızın bir kısmı tamamlanırken, bir kısmı hala devam ediyor. Özellikle binlerce öğrencimizin faydalanabileceği Hürriyet Parkı’nın yan kısmında güzel bir kütüphane inşa ediliyor. Kısa süre içerisinde sizlerin istifadesine sunmuş olacağız. İnderesi bölgesinde büyük bir alana gençlik kampı kuruyoruz. Adından söz ettirecek bir gençlik merkezi olacak. Gençlerimizin için taşın altına sadece elimizi değil, gövdemizi koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Bir yandan depremin izlerini silerken diğer yandan da siz gençlerin daha rahat ortamlarda eğitim alabilmesi için bölgemize yapılması planlanan okullara yer teminleri sağlıyoruz. Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bugünde sınavlarınızda kaynak sıkıntısı yaşamamanız için bir eğitim paketi hazırlamıştık. İlçemizdeki tüm okullarda dağıtımları devam ediyor. Öğrencilerimizle birlikte sınav maratonunda birlikte ter dökeceğiz. Siz gençlerimizi seviyoruz. Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak olan sizlerle gurur duyuyoruz. Belediyesi olarak her alandaki yatırımda kısma yaparız ama konu gençlik olunca asla taşın altına elimizi değil gövdemizi de koyarız. Gözlerinizden öpüyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

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