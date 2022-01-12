Esenlik’ten Yeni Malatyaspor’a destek

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan Esenlik Marketler zinciri Yeni Malatyaspor’a destek için taraftarlara ‘’al fişi tribünde bitir işi’’ sloganıyla maç bileti hediye ediyor.

Yeni Malatyaspor’un 14 Ocak Cuma günü saat 20:00’da evinde oynayacağı Göztepe maçının biletlerinde indirime gitmesinin ardından Malatya’nın Büyükşehir’e bağlı Esenlik marketi ise takıma destek için ‘’al fişi tribünde bitir işi’’ sloganıyla 50 TL’ lik alışveriş yapan vatandaşlara maç bileti hediye ediyor. Esenlik’in resmi internet sayfasında yapılan paylaşımda, “1214 Ocak tarihleri arasında her 50 TL’lik alışverişte Yeni Malatyaspor Göztepe maçı için güncel passolig kartlarında kullanılmak üzere 1 maç bileti hediye. Haydi Malatya Tribünlere’’ ifadelerine yer verildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.