Başkan Demez’den şiddet tepkisi

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, yaptığı açıklamada, “Hukukun dışına çıkarak meslektaşlarımıza yapılan her türlü saldırılar karşısındayız” dedi.

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, yaptığı açıklamada, avukatlara yapılan şiddeti kınayıp, “Ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan ve her alanda karşımıza çıkan şiddetin başka bir yüzüyle karşı karşıya kaldığımızı kamuya teessürle bildirmek isteriz. 10 Ocak 2022 tarihinde baromuza kayıtlı meslektaşlarımızdan Av. Tuğçe Ulutaş, Av. Selanur Kaynar ve Stajyer Av.Helin Türk’ün birlikte mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri büroda çalıştıkları esnada, meslektaşlarımızın eski müvekkilleri olan şahsın meslektaşlarımıza sözlü ve fiziki saldırıda bulunmuştur. Öncelikle meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırı ilk değildir. Avukatı ve avukatlık mesleğini itibarsızlaştırmaya, sıradanlaştırmaya ve avukatı kolay hedef haline getirmeye çalışan her türlü zihniyetin karşısında duracağımızı bilmenizi isteriz. Meslektaşlarımızın görevini ifa ettikleri sırada salt görevleri nedeniyle bir kimsenin hedefi olarak görülmüş; hem büroları dağıtılmış, hem de kendilerine fiziki şiddet uygulanmıştır.

Yurttaşın hak arama özgürlüğü ve adalete erişimdeki temsilcisi olan, hukukun üç sac ayağından savunmanın temsilcisi biz avukatlara duruşma salonlarında, keşif ve haciz mahallinde, bürolarımızda mesleğimizi bin bir güçlükle ifa etmeye çalışarak adaletin tesisi için canla başla uğraştığımız anlarda bir de sözlü ve fiili saldırılara maruz kalmamız bize değil esasen hukuka yapılmış bir saldırıdır. Meslektaşlarımıza yapılan saldırılara karşı bizlerle birlikte tüm toplumu da ilgilendiren ve insanlık dışı olan şiddetin her türlüsüne hep birlikte karşı durmalıyız. Avukat dava dosyasının tarafı değildir. Dosyada maddi gerçeğe ulaşılabilmesi için hakim, savcı, avukat birlikte çaba göstererek sonuca ulaşmaya çalışır ve Türk milleti adına karar verilir. Nedeni ya da saiki ne olursa olsun; bir avukata görevi nedeniyle şiddet uygulamak açıkça cehaletin ta kendisidir. Unutmayın, Avukat sizin borcunuzun sebebi değildir, Avukat sizin suç işleme gerekçeniz değildir, Avukat sizin boşanma nedeniniz değildir, Avukat sizin işinizi kaybetme nedeniniz değildir” ifadelerine yer verdi.

“Avukat vekildir”

Görevlerini icra ederken hiç kimsenin takdirini ve iltifatını beklemediklerine dikkat çeken Demez, “Ancak herkes yargının kurucu unsuru olan avukatlık mesleğine gerekli saygıyı göstermelidir. Avukatı hasım olarak görüp ona saldırmak bir ilkelliktir. Meslektaşlarımıza yönelik bu tarz saldırılar Türk Ceza Kanunumuz gereğince gerekli tedbirler alınarak cezalandırılacaktır. Nitekim meslektaşlarımıza saldırıda bulunan şahıs da soruşturma kapsamında gerekli tedbirlerin alınması neticesinde tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir. Hukukun dışına çıkarak meslektaşlarımıza yapılan her türlü saldırılar karşısında avukatlar sessiz kalmayıp omuz omuza görevlerinin başında olacaklar, her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı vatandaşlarımızla birlikte yeknesak mücadele etmeye devam edeceklerdir. Malatya Barosu olarak kamuoyunun şunu bilmesini istiyoruz; avukat saldırılacak değil, başvurulacak, sığınılacak insandır. Tıpkı dün meslektaşlarımıza saldıranların hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bugün bir avukata sığındıkları gibi.

Bize yapılan bu saldırı insanlığa, hukuka ve adalete karşı yapılan bir saldırıdır. Biz, kendini savunamayanları savunan bir mesleğin temsilcileriyiz. Unutulmamalıdır ki, yargının kurucu unsuru olan avukatlara yönelik her saldırı, özünde hukuk devletine yönelik bir saldırıdır. Bu sürecin son halkası olarak gördüğümüz bu olayı Malatya Barosu ve avukatları olarak yakından takip ettiğimizi bildirir, olayı kınadığımızı ifade eder, başta saldırıya uğrayan avukatlarımız olmak üzere tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, böylesi elim bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.