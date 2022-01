Başkan Güder, sanayicilerle fikir alışverişinde bulundu Güder: “Kendimize yol haritası çıkarıyoruz”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Eskimalatya’daki sanayici esnafını ağırlayarak, yapılması planlanan Meydan Projesi ile bütünleşen yeni Sanayi Sitesi hakkında esnaflar ile istişarede bulundu. “Bu ilçe hepimizin” diyen Başkan Güder, Battalgazi’nin daha iyi bir geleceğe ulaşması amacıyla her vatandaşın fikrini önemsediklerini söyledi.

Battalgazi’yi daha sağlıklı bir geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazililerin nabzını tutmaya devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Başkan Güder, bu kez Eskimalatya’daki sanayici esnafını konuk etti. Meclis Toplantı Salonunda esnafları ağırlayan Başkan Güder, Eskimalatya’ya yapılması planlanan Meydan Projesi ile bütünleşen yeni Sanayi Sitesi hakkında esnaflarla istişarede bulunarak, öneri ve dileklerini dinledi. Battalgazi Esnaf Odası Başkanı Adil Culha, Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın, Karahan Mahallesi Muhtarı Remzi Öngen, Toptaş Mahallesi Muhtarı Mehmet Pekşen ve çok sayıda sanayici esnafının katıldığı istişare toplantısında konuşan Başkan Güder, ilçeyi yönetirken ortak akla büyük önem verdiklerini söyledi.



“İnşallah kısa zamanda neticeye ulaşacağız”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçeye ciddi yatırımlar kazandırdığını vurgulayan Battalgazi Esnaf Odası Başkanı Sayın Adil Culha, “Başkanımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Battalgazi sanayi sitesiyle ilgili çalışmalarımız noktasında başkanımızla sürekli istişare içindeydik. Başkanımızın çabası ve bizlerin de gayretleriyle Eskimalatya’ya kazandırılması hedeflenen sanayi sitesi konusunda inşallah mutlu sonuca birlikte ulaşacağız. Başkanımız ilçeye daha neler kazandırabilir bunun düşüncesinde. Çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



“Bu ilçe hepimizin”

Battalgazi’ye en güzel yatırımları götürmek için istişareye önem verdiklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Biz hizmet etmeyi kendimize her daim şiar edindik. Bizler ilçemizi yönetirken ortak akla önem veriyoruz. Esnafın, sanayicinin, iş insanının, vatandaşın, kim olursa olsun Battalgazi ile ilgili duygu ve düşünceleri, fikirleri, bakış açıları, beklentileri bizim için önemli. Bizler de bu bilgiler doğrultusunda kendimize yol haritası çıkarıyoruz. Plan ve projelere buna göre yön veriyoruz. Bu ilçe hepimizin. Özellikle üzerinde yoğun olarak çalıştığımız ve Eskimalatya’ya yapmayı hedeflediğimiz bir medyan projemiz var. Bu projenin devamında Eskimalatya’ya yeni sanayi sitesi kazandırarak, orada bulunan sanayi sitemizi kaldırmak gerek. Tarihi dokusuyla Eskimalatya’daki gezi alanlarımızı genişletmemiz lazım. Bunları yaparken sağlam temeller üzerine projemizi oturtmamız gerekiyor. Battalgazi’mizi kendinden söz ettiren bir ilçe haline getirmek adına, Battalgazi Belediyesi olarak canla başla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemize ciddi yatırımlar kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Bizler gücümüzü milletimizden, istişareden ve Battalgazi halkımızdan alıyoruz. Bu kadim ilçemizi mazisine layık hale getirmek, bizim öncelikli görevimizdir” dedi.

