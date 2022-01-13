Kurtalan Ekspresi'nde yolcunun valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Kurtalan Ekspresi´nde yolculuk yapan kişinin valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt-Ankara seferini yapan Kurtalan Ekspresi´nde seyahat eden yolcunun uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine Battalgazi İstasyonu'nda operasyon düzenledi. Trende yapılan aramada bir yolcunun valizinde 5 paket halinde 10 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-13 12:51:12



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