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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Baruş ve Başkan Çınar, yatırımları incelediler

İHA

Vali Baruş ve Başkan Çınar, yatırımları incelediler

Malatya Valisi Aydın Baruş ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İlçe Kaymakamı, İl ve İlçe Jandarma Komutanları ve Kurum Müdürleriyle birlikte Dilek Mahallesi’ndeki yatırımları inceleyip, esnafların ve vatandaşların taleplerini dinlendiler.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Dilek Mahallesi’nde gerçekleşen inceleme gezisi sırasında Mesut Özil Halı Saha ve Spor Kompleksi başta olmak üzere sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerin verildiği Dilek Yeşil Konak Hizmet Binası, bölgede gerçekleşen alt ve üst yapı yatırımları ile fırınlarda uygulanan ‘Emanet Ekmek’ projesi hakkında Vali Aydın Baruş ve beraberindeki heyete detaylı bilgiler aktardı.
Dilek Mahallesi sakinleri ve esnaflarıyla tek tek görüşüp taleplerini dinleyen Vali Aydın Baruş, bölgedeki dönüşüm yatırımlarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile katkı sunan tüm kurum müdürlüklerine teşekkürlerini sundu.
Yeşilyurt’ta son yıllarda hayata geçen dev yatırımlar sayesinde mahallelerdeki fiziksel ve sosyal gelişimin çok net gözüktüğünü ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sayın Valimiz Aydın Baruş ve beraberindeki Kaymakamımız, İl ve İlçe Jandarma Komutanlarımız ve Kurum Müdürlerimizle birlikte ilçemizin en büyük mahallerinden olan Dilek’te ki yatırımlarımızı yerinde inceledik. Esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizin taleplerini dinleyip, bölgede yapılması istenen hizmetler üzerine fikir alış verişinde bulunduk. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm bölgelerimizin eşit seviyede gelişmesine büyük bir ayrıcalık gösteriyoruz. Verimli tarım arazileriyle birlikte güler yüzlü ve misafirperver hemşerilerimizin huzur içerisinde yaşadığı Dilek mahallemizin de daha cazip gelmesi ve yaşam standardının yükselmesi adına son yıllarda önemli yatırımlar yaptık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin modern şartlarda sportif aktivitelerini yapmalarına destek vermek adına hizmete sunduğumuz Mesut Özil Halı Saha ve Spor Kompleksimiz başta olmak üzere her yaştan vatandaşımıza yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerimizi ulaştırdığımız Dilek Yeşil Konak Hizmet Binamız ile birlikte yol yenileme ve temizlik hizmetlerimiz, parklarımız ve çevre düzenleme çalışmalarımızla bu bölgemizin hak ettiği yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürdük. Fiziksel ve sosyal yatırımlarımız neticesinde Dilek Mahallemizin yapısını daha güzel bir seviyeye çıkarttık, bu yıl içerisinde yapacağımız hizmetlerle de buradaki dönüşüm devam edecektir. Sayın Valimiz ve beraberindeki misafirlerimize Dilek mahallesindeki tüm yatırımlarımız hakkında detaylı bilgiler aktardık. Verimli ve güzel bir inceleme ziyareti oldu, esnaflarımızın ve mahalle sakinlerimizin taleplerini yerine getirme konusunda gerekli çalışmaları hemen başlatacağız” şeklinde konuştu.
Dilek Mahallesi’ndeki inceleme ziyaretine, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan’da eşlik etti.

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