Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere binlerce lira destek verilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere binlerce lira destek verilecek

İHA

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim Akademisi'nde konuşan KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki, salgından etkilenen mikro ve küçük işletmeler için KOSGEB'in başlattığı Hızlı Destek Programının detaylarını anlattı. Seki, hızlı destek programı ile mikro ve küçük işletmelere binlerce TL destek sağlanacağını ifade etti.

Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere binlerce lira destek verilecek

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim Akademisi’nde konuşan KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki, salgından etkilenen mikro ve küçük işletmeler için KOSGEB’in başlattığı Hızlı Destek Programının detaylarını anlattı. Seki, hızlı destek programı ile mikro ve küçük işletmelere binlerce TL destek sağlanacağını ifade etti.
KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki, korona virüs salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğiyle yürütülen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın detaylarını anlattı.

“12 ay boyunca istihdam sözü şart”
MTSO Eğitim Akademisi’nin konuğu olan ve destek paketinin detaylarını anlatan Seki, şunları söyledi:
“KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı'nın amacı MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel ArGe sektörleri ile Covid19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü, başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartı ile yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecek.”

“Kadınlara pozitif ayrımcılık”
Seki, “İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacak. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecek. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecek. Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektör listesi www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmakta” ifadelerine yer verdi.

Destek ödemeleri nasıl olacak
Destek ödemeleri konusunda da bilgi veren Seki, “Uygunluk kriterlerini karşılayan MKİ’ler, KOSGEB’in web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Bütçe imkanları ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli istihdam eden MKİ’lerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecek. Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacak. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecek. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecek” şeklinde konuştu.
Seki, “Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecek. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan MKİ’lerden ise verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecek. Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacak” dedi.

“Eğitim akademimizi takip edin”
Malatya TSO Eğitim Akademisi’nin Oda üyelerine bilgilendirme açısında önemli bir hizmet sunduğunu belirten MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Salgınından etkilenen işletmelerin yaşadığı sorun ve sıkıntıları her platformda dile getiriyoruz. Devletimizin farklı kanallar aracılığı ile sunduğu destekleri üyelerimize anlatmaya ve yararlanmaları için gerekeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Son olarak sunulan KOSGEB Hızlı Destek Programı da böylesi fırsatlardan biri. Yeni personel istihdamı yapacak olan üyelerimizin bu destekten faydalanmasını tavsiye ediyoruz. Bu konuda üyelerimizin bilgilenmesi açısında eğitim akademimizin hazırladığı video önemli bilgiler içeriyor. Üyelerimize sunduğumuz eğitim ve bilgilendirme hizmetlerinin tek çatı altında yönetilmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturduğumuz akademi, ilk günden bu yana birçok verimli çalışmaya imza attı. Korona salgınıyla birlikte oluşan mesafeli sisteme ayak uyduran Malatya TSO Eğitim Akademisi, bugüne kadar yüz yüze gerçekleştirdiği çalışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. Oluşturduğu stüdyosunda en yeni teknolojik cihazları kullanarak çekimler yapan akademi, eğitim videolarını dijital platformlar aracılığıyla üyelerimizin ve tüm kamuoyunun bilgisine sunuyor. Üstelik eğitim konularını pandeminin şartlarına uygun seçen akademi, birbirinden değerli akademisyenleri ve alanında uzman isimleri ağırlıyor. Göreve geldiğimiz 2018 yılından pandeminin başladığı ilk güne kadar 120’yi aşkın fiziki toplantılar, eğitimler ve seminerler gerçekleştirdik. Online ortamda devam ettirdiğimiz bu toplantılara ve eğitimlere salgının sona ermesiyle devam edeceğiz. Üyelerimizin ve tüm işletmelerin eğitim akademimizin hazırladığı çalışmaları takip etmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Baruş ve Başkan Çınar, yatırımları incelediler
YEREL HABERLER Vali Baruş ve Başkan Çınar, yatırımları incelediler
Eski Baro Başkanı Gökçe adliye önünde tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
YEREL HABERLER Eski Baro Başkanı Gökçe adliye önünde tören ile son ...
Kurtalan Ekspresi'nde yolcunun valizinde 10 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kurtalan Ekspresi'nde yolcunun valizinde 10 kilo ...
Tren ile uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli
YEREL HABERLER Tren ile uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli
Başkan Güder, sanayicilerle fikir alışverişinde bulundu Güder: “Kendimize yol haritası çıkarıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Güder, sanayicilerle fikir alışverişinde ...
Tacizde bulunmaya çalıştığı kadın tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Tacizde bulunmaya çalıştığı kadın tarafından ...
Başkan Demez’den şiddet tepkisi
YEREL HABERLER Başkan Demez’den şiddet tepkisi
Malatya’da toplu taşımaya fiyat ayarı
YEREL HABERLER Malatya’da toplu taşımaya fiyat ayarı
Esenlik’ten Yeni Malatyaspor’a destek
YEREL HABERLER Esenlik’ten Yeni Malatyaspor’a destek
Malatya’da Fenerbahçeliler bir araya geldi
YEREL HABERLER Malatya’da Fenerbahçeliler bir araya geldi
Battalgazi’deki öğrencilere sınav desteği sürüyor Başkan Güder: “Sınav maratonunda birlikte ter dökeceğiz”
YEREL HABERLER Battalgazi’deki öğrencilere sınav desteği ...
Başkan Çınar’dan "hayırlı olsun" ziyaretleri Çınar: “Sanayimizin gelişmesi ve kalkınması için desteklerimiz devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan "hayırlı olsun" ziyaretleri Çınar: ...
Hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı
Korona virüse tiyatrolu önlem
YEREL HABERLER Korona virüse tiyatrolu önlem
Malatya’daki feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı
YEREL HABERLER Malatya’daki feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı
İnönü Üniversitesi’nde dijital gelişim
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde dijital gelişim
Malatya’da 5 su kanalına korkuluk yapılacak
YEREL HABERLER Malatya’da 5 su kanalına korkuluk yapılacak
Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kazayla av arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Kazayla av arkadaşını öldürdü
Basınç odası hizmete girdi
YEREL HABERLER Basınç odası hizmete girdi
Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Battalgazi sosyal yaşam merkezi yaz-kış yoğun ilgi ...
Boş tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER Boş tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak
MTÜ’lü genç şefler, İstanbul'dan 6 madalya ile döndü
YEREL HABERLER MTÜ’lü genç şefler, İstanbul'dan 6 madalya ile döndü
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görev değişimi
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.