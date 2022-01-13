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Yeni Malatyaspor, Azubuike ve Kenan Özer'i kadrosuna kattı

DHA

Yeni Malatyaspor, Azubuike ve Kenan Özer'i kadrosuna kattı


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu ile Kenan Özer'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takımımızda daha önce de forma giyen Azubuike Okechukwu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Azubuike´ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz. Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK´da forma giyen serbest statüdeki Kenan Özer ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kenan Özer'e hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-01-13 20:22:36

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