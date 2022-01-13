Yeni Malatyaspor, Nouha Dicko'yu kadrosuna kattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, santrafor oyuncusu Nouha Dicko'yu kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, devre arası transferi çalışmalarını sürdürürken, kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen santrafor Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nouha Dicko'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-13 21:00:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.