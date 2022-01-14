Hayvan yetiştiricilerine soğuk hava uyarısı

Uzmanlar, soğuk kış günlerinde hayvanlarda bazı hastalıklar görülebileceğini belirterek, yetiştiricilerin nasıl davranmaları gerektiği konusunda önerilerde bulundu.

Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, insanlar kadar hayvanların da soğuk kış günlerinden etkilendiğini belirterek, yetiştiricileri hastalıklara karşı dikkatli olmalarını istedi. Soğuk havalarda hayvanlarda bazı hastalıkların oluşabileceğini hatırlatan Veteriner Doğan, hayvanları cereyandan korunması gerektiğini söyledi. Hayvan sağlığında çevresel etkenlerin önemine de dikkat çeken Doğan, “Hava sıcaklığı, nem, rüzgâr, yağışlar gibi etmenler et verimi, süt verimi, besi performansı, üreme gibi hayvanın birçok performans parametreleri üzerine etki eder. Hayvanlar sıcak havalarda nasıl etkileniyorsa soğuk havalarda da aynı şekilde olumsuz etkilenebilir. Hayvanları cereyandan korumak önemli ve bunun yanında havalandırmayı da ihmal etmemek gerekir. Pnömonia (zatürre) dediğimiz hastalıkların oluşmasında soğuk olumsuz koşullar etkilidir. Hayvanları hastalıklardan korumak tedavi etmekten daha kolaydır. Bunun için hayvana iyi bir refah seviyesi sağlamalı yemlemede vitamin, mineral takviyesini de ihmal etmemeli” diye konuştu.

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