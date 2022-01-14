Polis kurs açtı, 6 genç kaynak öğrendi

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Malatya emniyeti tarafından açılan kurs ile 6 genç kaynak yapmasını öğrenerek belge aldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen ÇOGEP “Geleceğin Senin Elinde” Projesi kapsamında gerçekleştirilen Kaynak Kursunu 6 kursiyer başarı ile tamamladı. Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan 6 kursiyere belgeleri verildi. Düzenlenen belge verme etkinliğine, İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, Organize Sanayi Bölgesinde Fabrikası bulunan iş insanı Enver İlhan, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lütfi Hangün ve kursiyerler katılım sağladı.

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