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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da geçen yıl terörden 18 kişi tutuklandı

İHA

Malatya'da geçen yıl terörden 18 kişi tutuklandı

Malatya’da geçen yıl jandarma sorumluluk bölgesinde terör konusunda yakalanan 46 şüpheliden 18’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma tarafından terörle mücadele konularında geçen yıl, 39 terör niteliğinde olaya müdahale edildi. 2021 yılında, 46 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 18’i tutuklandı.
Olaylar neticesinde 12 adet ateşli silah, 568 adet mühimmat ve 216 adet örgütsel doküman ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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