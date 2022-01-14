Malatya'da geçen yıl terörden 18 kişi tutuklandı

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Malatya’da geçen yıl jandarma sorumluluk bölgesinde terör konusunda yakalanan 46 şüpheliden 18’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma tarafından terörle mücadele konularında geçen yıl, 39 terör niteliğinde olaya müdahale edildi. 2021 yılında, 46 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 18’i tutuklandı.

Olaylar neticesinde 12 adet ateşli silah, 568 adet mühimmat ve 216 adet örgütsel doküman ele geçirildi.

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