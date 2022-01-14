Ahmet Çalık, Malatya’da unutulmadı

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Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Yeni MalatyasporGöztepe maçı öncesinde unutulmadı.

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Yeni Malatyaspor Göztepe maçı öncesinde unutulmadı. Maç öncesinde TFF'nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken Yeni Malatyaspor ilk on biri ise genç futbolcunun 6 numaralı forması ile takım kadrosu fotoğrafı çektirdi.

Taraftarlarda Ahmet Çalık sloganları ile genç futbolcuyu andı.

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