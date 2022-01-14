Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Göztepe: 1-2



Taha AYHAN/MALATYA,(DHA) -

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Alparslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Azubuike, Sadık, Semih (Dk.55 Aabid), Wallace (Dk.82 Awuku), Hafes, Dicko (Dk.82 Kubilay), Mustafa, Donsah, Mounir, Kenan (Dk.82 Mallan)

GÖZTEPE: İrfan Wilker, Atınç, Atakan, Berkan, Soner, Obinna, Kerim, Halil (Dk79 Yalçın), Makana (Dk.68 Lourency), Ndiaye (Dk.79 Jahovic)

GOL: Dk.7 Mustafa (Yeni Malatyaspor) Dk.15 Berkan Dk.72 Lourency (Göztepe)

SARI KARTLAR: Adem (Yeni Malatyaspor) Halil (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

7'nci dakikada Azubuike, orta alandan ceza sahası dışına kadar sürüklediği topu forvet hattında bulunan Kenan'a gönderdi. Kenan da ara pasla topu Mustafa'ya aktardı. Sağ kanattan ceza sahası içerisine sokulan Mustafa'nın şutunda top kalecinin sağından filelere gitti: 1-0.

13'üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Sadık, topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Berkan'ın kullandığı penaltıda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-1.

17'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru yerden gönderilen topa Ndiaye penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu, kaleci Ertaç kurtardı.

18'inci dakikada Mustafa sağ çaprazda ceza sahasına girmeden ortasını yaptı, iyi yükselen Mounir'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

22'nci dakikada Kerim'in sağ kanattan yaptığı ortasında Halil, topa doğru hareketlendi ve kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyı dinleyen Cüneyt Çakır, önceki pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

48'inci dakikada ceza sahası içerisinde Halil'in içeriye çevirdiği top, kaleci Ertaç kontrol edemeyince ağlara gitti. VAR odasından gelen uyarıyı dinleyen hakem Cüneyt Çakır, önceki pozisyonun dışarıdan içeriye girdiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

62'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mounir'in çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.

72'nci dakikada Nwobodo sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girmeden yerden ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Lourency'in şutunda top filelerle buluştu: 1-2.

76'ncı dakikada Mounir'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu soldan auta çıktı.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-01-14 22:04:10



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