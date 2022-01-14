Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Göztepe’nin 21 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

48. dakikada konuk ekip Göztepe’de Obinna’nın sol kanatta geliştirdiği atakta topu alan Hali, kaleye şut çekti. Kaleci Ertaç’ın kontrol edemediği top ağlarla buluştu ancak öncesinde VAR incelemesi ile topun taçtan çıktığı belirlenince gol geçerlilik kazanmadı.

63. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan gelişen atakta, Mounir kaptığı topla ceza sahasına girerek kaleye şu çekti, top az farkla auta çıktı.

72. dakikada Göztepe’de sol kanattan gelişen atakta Nwobodo’nun kale önüne yaptığı ortayı iyi takip eden Rodrigues’in düz vuruşu ile topu kaleye gönderdi. 12

76. dakikada Yeni Malatyaspor’da Mounir’in ceza sahasının sağında kontrol ettiği topu kaleye çekti, top auta çıktı.

81. dakikada Yeni Malatyaspor’da ceza sahasının dışında serbest vuruşu kullanan Kenan’ın şutunda top defanstan döndü.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Deniz Caner Özaral xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Azubuike xx, Sadık x, Semih x (Aabid dk. 55 x), Wallace xx (Awuku dk. 82 ?), Hafez x, Dicko x (Kubilay dk. 82 ?), Mustafa xx, Donsah x, Mounir x, Kenan x (Mallan dk. 82 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Rahman, Adem, H.Osman, Mert Miraç, Muhammed Emin,

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Göztepe: İrfan xx, Atakan xxx, Atınç xx, Wilker xxx, Kerim xxx, Obinna xxx, Soner xxx, Berkan xxx, Makana xx (Rodrigues dk. 68 x), Halil xxx (Yalçın dk. 79 x), Ndiaye xxx (Jahovic dk. 79 x)

Yedekler: Arda, Kahraman, Beykan, Efe, Moubandje, David, Murat

Teknik Direktör: Nester El Maestro

Goller: Mustafa (dk. 7) (Y. Malatyaspor), Berkan (dk. 15), Rodrigues (dk. 72) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Adem (Y. Malatyaspor), Nestor El Maestro, Halil (Göztepe)

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