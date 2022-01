Gabriel Margarit: "Süper Lig'de tutmak için her şeyi yapacağız"

Yeni Malatyaspor’da yardımcı antrenör Gabriel Margarit, “Önümüzdeki günlerde yeni oyuncularda gelecek. Hep beraber her şeyi deneceğiz Süper Lig'de tutmak için her şeyi yapacağız” dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklama yaptıktan sonra rahatsızlanması üzerine basın toplantısına çıkan yardımcı antrenör Gabriel Margarit, karşılaşmayı değerlendirdi.

Kendileri için çok önemli olan 3 puanı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Margatir, “İlk 15 dakikada 10'ı da yakalamıştık. Bir penaltı oldu, o penaltıdan sonra takımda bir anda özgüven eksikliği ortaya çıktı. Bu maçla beraber bazı yeni oyuncularımız aramıza katılmıştı. Bir iki antrenmanla beraber onları takıma adapte etmek tabii ki kolay değil. İlk 11'e aldık çünkü yeni bir kana ihtiyacı olduğunu düşündük, onlarla başladık bu oyuna. Önümüzdeki günlerde yeni oyuncularda gelecek. Hep beraber her şeyi deneceğiz bu ligde, Süper Lig'de tutmak için her şeyi yapacağız. Sumudica için de onun adına özür diliyorum kendisi gelemedi, kendisi çok kötü şuanda kulüp doktorumuzla beraber içeride” ifadelerine yer verdi.

Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte ligde kalmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını da belirten Margarit, “Şimdi önümüzde 3 gün sonra oynayacağımız Gaziantep maçı var. Orada elimizden geleni yaparak 3 puanı almak için mücadele edeceğiz. Bugün takıma yeni katılan ve ilk 11 de müsabakaya başlayan oyuncularım da ellerinden geleni yaptılar iyi bir mücadele verdiler. Yeni geleceklerle birlikte de çok yakında daha iyi olacağız” şeklinde konuştu.

